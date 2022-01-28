Жителька міста Новоукраїнка Кіровоградської області Альона Пуровець тричі на тиждень возить свою 15-річну доньку Марину на гемодіаліз у місто Вознесенськ Миколаївської області. Дитина потребує цієї процедури пожиттєво. У Кіровоградській області гемодіаліз роблять лише дорослим пацієнтам у Кропивницькому, Олександрії та Малій Висці, говорить керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Суспільне дізнавалось, коли і де в регіоні відкриють відділення для дітей.

У місяць на дорогу витрачають 10 тисяч гривень

Відстань від Новоукраїнки до міста Вознесенськ – 100 кілометрів. За словами Альони, через погану дорогу, щоб дістатися у лікарню в одну сторону, витрачають дві години.

"Заправляємо за свої гроші машину і їдемо. Возить нас мій тато. В автобус інвалідний візок не поміщається. Донька чотири години відлежала на апараті і повертаємось додому. Зараз зима, перемітає дороги і це дуже проблемно. У місяць тільки на бензин витрачаємо 10 тисяч гривень, це без лікування".

Марина Панченко пересувається на інвалідному візку. Через вроджену ваду у неї паралізовані ноги. Нирки у дитини відмовили у жовтні 2020 року.

"У березні 2021 року я зверталася до колишнього голови облдержадміністрації Андрія Назаренка. Він доручив керівнику департаменту охорони здоров'я Олегу Рибальченку опрацювати це питання. Мені пообіцяли, що через три місяці відкриють гемодіалізне відділення для дітей, але цього так і не сталося. Сказали, що немає дитячого нефролога, який обов'язково має пройти тримісячні курси. Дорослий лікар не хоче брати дітей, тому що потрібна інша кваліфікація".

Фото Альони Пуровець Марина Панченко

Колишній чоловік грошима дітям не допомагає

Альона Пуровець працює медсестрою у місцевій новоукраїнській лікарні, виховує ще двох дітей 13 і 8 років. З чоловіком розлучена, грошима дітям він не допомагає. Марина отримує щомісяця 6 тисяч гривень пенсії по інвалідності. Матеріальну допомогу жінці надають з міського бюджету Новоукраїнки – повертають половину вартості за ліки, це 2200 гривень.

"У доньки багато хронічних захворювань. Її життя — це поки ми робимо гемодіаліз".

Нині важливо укласти договір з НСЗУ

Керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко розповів Суспільному, що у Кіровоградській області потребують гемодіалізу троє дітей. Щоб забезпечити їх цією процедурою, треба обрати лікарню, яка має укласти договір з Національною службою здоров'я України.

"Компромісним рішенням є створення такої послуги у дитячій обласній лікарні. Але для цього там мають бути два лікарі-нефрологи, підготовлені до процедури гемодіалізу. І нині з цим у нас проблема. У нас є один лікар, проте ми не змогли йому організувати навчання. Останні пів року таких курсів не проводили. Наразі в області гемодіалізні відділення працюють в обласному кардіоцентрі, Олександрії та Малій Висці, але там теж немає дитячих нефрологів".

За словами Олега Рибальченка, якщо раніше підписати договір з НСЗУ можна було лише раз у рік, то нині, коли виконані усі умови для його укладання. Однак він не може не покрити усі витрати на оплату праці для медпрацівників.

"Це пов'язано з невеликою кількістю дітей, які потребують цієї процедури. Тому ми плануємо компенсувати цю різницю з обласного бюджету, але про яку суму нині мовиться, не можу сказати. Я дуже сподіваюсь, що до кінця 2022 року ми відкриємо у Кіровоградській області гемодіалізне відділення".

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