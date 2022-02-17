У Кіровоградську область надійшли 1304 курси препарату для лікування коронавірусу. Противірусні ліки "Молнупіравір" отримали від Міністерства охорони здоров'я. Пацієнтам пігулки видаватимуть безкоштовно. Суспільне розповість, що це за ліки та чи всім хворим на COVID їх призначатимуть.

"Молнупіравір" призначений для пацієнтів, які тільки захворіли на коронавірус, сказала завідувачка інфекційного відділення обласної лікарні Олена Смірнова. "Ліки зменшують вірусне навантаження і полегшують перебіг захворювання. Як показали дослідження, препарат зменшує до 89 відсотків госпіталізацію і полегшує самопочуття пацієнтів, якщо вони приймають його у перші п’ять днів захворювання".

Суспільне Кропивницький Ліки від коронавірусу "Молнупіравір" зберігають на складі медикаментів в обласній лікарні

Нині ліки зберігають на складі медикаментів в обласній лікарні при температурі +15-25 градусів. Це 18 коробок по 72 упаковки в кожній.

Одна упаковка – це курс лікування для одного пацієнта. Лікарка говорить, "Молнупіравір" не застосовують для лікування людей віком до 18 років, які потребують госпіталізації через COVID-19. Не рекомендується приймати їх довше п'яти днів поспіль для профілактики до або після контакту з хворими.

За словами Олени Смірнової, препарат отримають лікарі первинної ланки для своїх пацієнтів, тому що для людей, які потребують госпіталізації, ці ліки недієві.

Призначати противірусні пігулки зможе сімейний лікар після позитивного тесту на коронавірус.

"Нам дуже не вистачає ефективного протикоронавірусного препарату, – сказав сімейний лікар Дмитро Корольков. – Тому ми дуже розраховуємо, що цей препарат, який закуповує Україна, буде допомагати нам і нашим пацієнтам".

За словами начальника обласного департаменту охорони здоров’я Олега Рибальченка, розподілять ліки впродовж трьох днів. Найбільшу кількість отримають міста обласного значення та всі без винятку центри первинної медико-санітарної допомоги.

Що відомо

У січні цього року Кіровоградщина отримала 384 флакони Ремдесивіру. Вартість ліків – 108 тисяч гривень. Це гроші державного бюджету, розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Горбенко.

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