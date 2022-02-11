Щоб відновити водопостачання в міській лікарні Новоукраїнки Кіровоградської області, у полі бурять нову свердловину. Вартість проєкту – 350 тисяч гривень, розповів Суспільному заступник міського голови Новоукраїнки Артем Кошель. Як місяць без води працює лікарня та коли відновлять водопостачання?

Роботи з буріння свердловини проводяться за рахунок сільгосптоваровиробників громади, каже Артем Кошель. Зібрали майже 200 тисяч гривень. З міського бюджету на проєктну документацію виділили 150 тисяч гривень. Цих грошей вистачить на буріння свердловини, встановлення насосного обладнання та запуск до роботи.

"Бригада робітників з Житомирської області працює другий день, пробурили сотню метрів у глибину. Стара свердловина була глибиною 145 метрів, нова має бути плюс-мінус тієї ж глибини. Потреба лікарні – 10-15 кубів, я думаю, ця свердловина дасть це в повному обсязі".

Каже, завершити буріння мають наступного тижня. Потім встановлять насосне обладнання і сполучать нову свердловину з мережею водопостачання лікарні.

Що відомо: Воду в лікарню постачали зі свердловини, якій 45 років. У січні вона зникла. Послугами користуються 35 тисяч жителів району.

У Новоукраїнській лікарні вісім відділень. Щодоби для роботи треба шість тонн води, розповів її директор Віталій Запорожець.

"Хірургічне, реанімаційне, пологове, гінекологічне, терапевтичне, дитяче, неврологічне, інфекційне – всі працюють. Збільшилось навантаження на медпрацівників, тому що вони відрами носять".

Розповідає, через відсутність водопостачання відміняли операції.

"Перший тиждень були призупинені планові і ургентні операції, але ми вийшли з цієї ситуації – закупили стерильні одноразові матеріали на перші дні."

Як на роботу хірургічного відділення впливає відсутність водопостачання, розповів завідувач Олег Бабинець. Відділення розраховане на 35 ліжок.

"Нині у відділенні перебувають 32 пацієнта. 50 відсотків з них – прооперовані. Без води важко. Це і білизна, і інструменти, перев’язувальний матеріал. Це і санітарні умови, особиста гігієна хворих".

Суспільне Кропивницький

Пацієнт Андрій Биканов каже: у відділенні чисто, у вбиральні вода у відрах постійно є. "Але ж зрозумійте, що таке натиснути на змивач, і що таке дівчатам принести відра".

Воду в лікарню щодня привозять у цистерні.

Суспільне Кропивницький

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