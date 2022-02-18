У Чернігові третій день поспіль мінують банки. Так, сьогодні, 18 лютого, зранку замінували банк "ОТР". Інформація надійшла поліції від представника головного офісу установи. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

З її слів, в повідомленні, яке отримали в головному офісі, не було вказано, які саме відділення заміновані, тому наразі перевіряються усі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Відділення банку "ОТР"

Нагадаємо, це вже третє повідомлення про мінування банківських установ за останні дві доби. Так, напередодні у Чернігові "замінували" три відділення "УкрСиббанку". Всі три розташовані у центрі міста. А 16 лютого на електронну пошту СБУ надійшов лист про наявність вибухівки у відділеннях банків "ОТР" та "Кредобанк". У всіх випадках інформація не підтвердилася.

ФОТО: Суспільне Чернігів Відділення банку "ОТР"

До цього в кінці січня у місті пройшла серія мінувань навчальних закладів та ТЦ.

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