Повідомлення про замінування: у Чернігові перевіряють всі школи та ТЦ

У Чернігові через повідомлення про замінування перевіряють всі школи та два торгових центри — Hollywood та ЦУМ. Анонімне повідомлення надійшло на гарячу лінію СБУ, звідки його передали поліції. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

З її слів, наразі поліція проводить перевірку. Також залучені всі спецслужби.

Нагадаємо, це вже третій випадок замінування навчальних закладів за останні дві доби. Так, у понеділок, 24 січня, на гарячу лінію СБУ надійшов анонімний лист про замінування всіх навчальних закладів не тільки в Чернігові, а й в низці інших міст України. А напередодні, 25 січня, анонім повідомив про закладену вибухівку за адресою, де розташована школа №34.

У всіх випадках жодного вибухового пристрою фахівці не виявили.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський говорив, що близько 70% повідомлень про замінювання в Україні надходять з окупованих територій або з Російської Федерації, частина – з Білорусі і одна п’ята з України.

За словами Монастирського, за останній місяць до МВС надійшло близько п'яти сотень повідомлень про замінування. Це половина від усіх подібних заяв, які надійшли до правоохоронців за весь минулий рік. Міністр зазначав, що це свідчить про те, що псевдомінування все частіше використовується, як інструмент гібридної війни.

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