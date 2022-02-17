У Чернігові замінували три відділення банків

17 лютого близько 10 ранку до центрального офісу "УкрСиббанку" (що в Києві, – ред.) надійшло повідомлення про замінування. В Чернігові – трьох відділень. Інформацію Суспільному підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

"Жодних вибухових чи підозрілих предметів не виявили", – сказала Наталія Слабеняк.

ФОТО: Суспільне Чернігів Замінували банк

Нагадаємо, 16 лютого у Чернігові замінували два банки. За результатами перевірки – вибухівки не знайшли. До цього в кінці січня у місті пройшла серія мінувань навчальних закладів та ТЦ.

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