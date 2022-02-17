У Чернігові проведуть стрільби для депутатів міськради

У Чернігові 18 лютого проведуть стрільби для депутатів міської ради. Про це Суспільному розповів начальник КП "Муніципальна варта" Віталій Хрустицький.

З його слів, до участі у стрільбах запросили 42 депутатів. Тренуватимуться обранці у стрільбі з автомата.

"Формуються загони тероборони. Міський голова Владислав Атрошенко долучається до цієї справи сам і активно запрошує депутатів долучатися до вишколу тероборони та проходити відпрацювання з цього питання", – розповів Віталій Хрустицький.

Стрільби відбудуться в приміщенні стрілецького клубу Академії Державної пенітенціарної служби.

Автор – Оксана Кривицька

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