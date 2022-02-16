У центрі Чернігова замінували відділення банку. Проводиться перевірка

Зранку 16 лютого на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення про замінування ряду відділень банків в різних містах країни. Чернігів теж був у переліку.
Цю інформацію Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.
З її слів, в повідомленні було вказано про наявність вибухового пристрою у відділенні банку, що на перехресті вулиць Полуботка та Мстиславської.
За цією адресою розташоване відділення банку OTP.
ФОТО: Суспільне Чернігів
Cтаном на 11:30 вибухівку в банку не знайшли, працівники повернулися на роботу.