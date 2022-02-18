За добу, 17 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2712 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

За кількістю нових випадків за добу Дніпропетровщина на другому місці серед областей України після Одещини (3587 випадків).

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 26 людей. Ще 1043 жителі області одужали.

Загалом в області – 291 867 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вже 244 608 мешканців регіону одужали. Померли 9 346 людей.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Верховна рада проголосувала у першому читанні за внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питання запровадження карантину (№6508).

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