Як хворому на діабет отримати інсулін за програмою «Доступні ліки» та про причини розвитку діабетичної стопи розказали у програмі Сьогодні Головне директорка Департаменту здоров’я Херсонської облдержадміністрації Тетяна Карчевич та завідувач відділення гнійної хірургії діабетичної стопи Херсонської лікарні ім. Тропіних Віктор Гандзюк.

В області в реєстрі хворих на цукровий діабет понад 5 800 пацієнтів. З 1 жовтня урядова програма «Доступні ліки» розширилася і для хворих на цукровий діабет. На сьогодні до цієї програми приєдналися 4 698 пацієнтів, які вже отримали певний вид інсуліну, каже директорка Департаменту здоров’я.

"Минулого року ці пацієнти отримували інсулін коштом грошей, які передбачалися для області з державного бюджету. Ці кошти розподілялися по територіальних громадах, територіальні громади відшкодовували своїм аптекам за відпущені препарати. Ця процедура практично не змінилася, але тепер за ці інсуліни відшкодовує безпосередньо Національна служба здоров’я України. Є розпорядчі документи, в яких перелік хворих із ускладненнями: діти з інвалідністю, вагітні, особи з інвалідністю з дитинства, - перераховані 10 категорій хворих на цукровий діабет, і лікар-ендокринолог, створюючи вже індивідуальний план лікування, призначає на безоплатній основі інсулін чи за часткову оплату за рахунок коштів пацієнта", - каже Тетяна Карчевич.

Для того, щоб пацієнт, хворий на цукровий діабет, отримав свій електронний рецепт, він має бути безпосередньо внесений в систему охорони здоров’я, говорить лікарка.

"Якщо на цього пацієнта лікар не створить індивідуальний план лікування, ні лікар-ендокринолог, ні сімейний лікар не випише йому електронний рецепт. Навіть є таке, що сам пацієнт може не відвідувати лікаря-ендокринолога або сімейного лікаря, а в телефонному режимі спілкуватись. Цього достатньо, щоб лікар склав пацієнту індивідуальний план лікування і виписав електронний рецепт. На телефон приходить електронний рецепт та код доступу, відповідно до якого аптека має право відпускати", - говорить директорка Департаменту здоров’я.

Лікар-ендокринолог має право виписати електронний рецепт на 3 місяці. Сам пацієнт може не відвідувати аптеку, це може за нього зробити хтось із рідних.

В Україні до програми реімбурсації інсулінів через аптечні заклади приєдналися 7 351 аптека. По області - 183 місця відпуску лікарських засобів інсуліну, з них 161 аптека - у 24 населених пунктах області. У Херсоні це в кожному районі і не по одній аптеці. Пацієнт може отримати інсулін у будь-якому населеному пункті. Це стосується усіх лікарських засобів, які на сьогодні є в програмі "Доступні ліки", каже Тетяна Карчевич.

Одним із наслідків ускладненого перебігу цукрового діабету є діабетична стопа, говорить Віктор Гандзюк.

"Діабетична стопа – це патологічний процес, який виникає у хворих на цукровий діабет внаслідок порушення іннервації і кровопостачання. А іннервація і кровопостачання порушуються внаслідок цукрового діабету. Тобто захворювання судин і захворювання периферичної нервової системи ніг. Хворий повинен завжди слідкувати за тим, щоб у нього був нормальний цукор. Це - дієта, спосіб життя, не переїдання, активний спосіб життя, відмова від паління тощо. Інші фактори – це фактори зовнішнього впливу. Це - догляд за шкірою ніг. Ціла система має бути для попередження діабетичної стопи", - говорить завідувач відділення гнійної хірургії діабетичної стопи.

Є ціла схема відвідування лікаря залежно від того, які є ускладнення цукрового діабету, що можуть призвести до діабетичної стопи. Якщо хворий просто має цукровий діабет і не має скарг, він повинен хоча б раз на рік прийти до лікаря; якщо хворий має неврологічні порушення, то хоча б два рази на рік він має оглядатися; якщо хворий має судинні порушення, то він має принаймні 4 рази на рік оглядатися у лікаря; якщо у хворого вже в минулому були ампутації пальців, трофічні виразки, він має спостерігатися щомісяця, говорить лікар.

"Ми вже надаємо допомогу тим, хто потребує хірургічного втручання. З початковими формами діабетичної стопи лікуються у ендокринолога і у хірурга поліклініки, а коли вже треба оперативне втручання, вони звертаються до нас у лікарню Тропіних, де є єдине в області і місті спеціалізоване відділення, одне з перших в Україні. Зараз з’явилася низка технологій, які дозволяють зменшити кількість ампутацій. Переважно це технології, які спрямовані на лікування судинної прохідності, - це рентгенваскулярні ендоскопічні технології, які дозволяють ставити стент у дрібну судину, забрати тромб, поставити протез тощо", - говорить Віктор Гандзюк.

Діабет вилікувати неможливо, каже лікар. Також люди, які хворіють на цукровий діабет, дуже вразливі до коронавірусу. У них багато ускладнень, більше, ніж у тих, у кого діабету немає. Є група людей, у яких є коронавірус і діабетична стопа.

"Я хочу сказати, що саме протікання обох захворювань впливають одне на одне і робить протікання більш складним. Одна з причин діабетичної стопи – кисневе голодування, непрохідність судин. А що таке ковід? Це теж кисневе голодування, пневмонії ковідні, падає сатурація, рани погано загоюються, погіршується стан ніг, м’яких тканин, стан шкіри. Чому закупорюються судини? Одна з причин – тромбоутворення, а ковід – це теж тромбоутворення. У цей період потрібно ще обережніше і уважніше ставитися до свого здоров’я", - розказав завідувач відділення гнійної хірургії діабетичної стопи.

Що відомо:

За даними МОЗ, діабет - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Діабет поділяють на три типи: І, ІІ та гестаційний (діабет під час вагітності).

Діабетична стопа — збірне клінічне поняття, яке є симптоматичним комплексом, що виникає безпосередньо від цукрового діабету або будь-якого тривалого (або «хронічного») ускладнення цукрового діабету на стопі (стопах) пацієнта.

— збірне клінічне поняття, яке є симптоматичним комплексом, що виникає безпосередньо від цукрового діабету або будь-якого тривалого (або «хронічного») ускладнення цукрового діабету на стопі (стопах) пацієнта. З 1 жовтня 2021 року інсуліни додали до програми “Доступні ліки”

Читайте також:

Цукровий діабет на Херсонщині: як працює єдине в області хірургічне відділення діабетичної стопи

Цукровий діабет на Херсонщині: чому молодшає

Цукровий діабет на Херсонщині: в області не вистачає лікарів-ендокринологів

Цукровий діабет на Херсонщині: як отримати безплатно ліки

Цукровий діабет на Херсонщині: хто може звернутись до ендокринологічного відділення обласної лікарні

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber