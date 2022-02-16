Цукровий діабет на Херсонщині: в області не вистачає лікарів-ендокринологів

У Херсонській обласній клінічній лікарні відновило роботу ендокринологічне відділення. За словами виконувача обов`язків завідувача відділення Максима Овчара, фахівців цього профілю не вистачає.

Ендокринологічне відділення працювало з 1973 року, восени 2021 - його закрили через те, що три лікарки пішли у декретну відпустку. Про це Суспільному розказав виконувач обов`язків завідувача відділення Максим Овчар. Зараз він тут єдиний лікар. Щоб відділення відновило роботу, чоловік пішов на спеціальні курси Національного університету охорони здоров`я, адже до цього працював терапевтом.

"Навантаження нормативне на одного лікарня – це 15 людей. Послуги, які ми надаємо, це усі, які включені до пакету відшкодування НСЗУ. Це - профілактичне лікування, лікування пацієнтів у гострих станах, тобто це загострення цукрового діабету, які загрожують життю пацієнтів. Також це підбір терапії пацієнтам будь-якої ендокринопатії. Дослідження, виявлення ускладнень цих захворювань", - каже лікар.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон Виконувач обов`язків завідувача ендокринологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні Максим Овчар

Максим Овчар говорить, що спеціальність лікар-ендокринолог на Херсонщині є дефіцитною, тому фахівців цього профілю не вистачає.

"Для адекватної роботи, щоб комфортно було і лікарю, і максимальну кількість пацієнтів охопити і щоб у поліклінічній роботі також була змога здійснювати ротацію, як це раніше було, тобто лікарі могли частково приймати в поліклініці, частково працювати в стаціонарі, треба хоча б 3 лікарі", - розповів Максим Овчар.

Фото: Наталя Тимофєєва/Суспільне Херсон Палата в ендокринологічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні

До ендокринологічного відділення в цій лікарні звертаються переважно пацієнти з області, каже Максим Овчар. У той час, коли відділення не працювало, люди йшли до лікарень в інших містах або за місцем проживання.

"Для профілактичного лікування зверталися до терапевта - ендокринолога за місцем проживання і вже тоді виконувались їх призначення у денних стаціонарах. Або ж вони зверталися до терапевтичних відділень для профілактичного лікування за місцем проживання", - розповів виконувач обов`язків завідувача відділення.

Відділення розраховане на 25 пацієнтів, каже лікар. Зараз у ньому лікуються троє.

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