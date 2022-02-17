Після тривалої перерви знову відкрили стаціонарне ендокринологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Наскільки важливе для жителів області відкриття цього відділення, які хвороби там лікують та хто може звернутися за допомогою? Про це в ефірі Українського радіо Херсон розказав виконувач обов’язків завідувача ендокринологічного відділення Максим Овчар.

Відділення за часи своєї роботи ніколи не простоювало. Усі штатні ліжка завжди були зайняті пацієнтами.

"Дуже важливою є діагностика, тому що лише у стаціонарних наявність певної патології можна підтвердити. В амбулаторних умовах цього здійснити неможливо. І так само це стосується підбору лікування, особливо якщо цукровий діабет розвивається у дорослому віці. Все ж таки пацієнту, якщо це стосується прийому інсуліну, бажано перебувати в умовах стаціонару, пройти навчання, підібрати гарний препарат, який підходить саме цій людині і надалі отримувати терапію", - каже Максим Овчар.

Відділення надає допомогу абсолютно усім пацієнтам із ендокринною патологією, говорить лікар. Степова зона Херсонської області характеризується малою кількістю йоду. Жителі цього регіону з продуктами, питною водою недоотримують йод. А жителям Причорномор’я дефіцит йоду не загрожує.

"Усім іншим, окрім жителів Причорномор’я, я б радив додавати йодовану сіль до свого раціону, але з обережністю, тільки після консультації зі своїм ендокринологом. Взагалі, якщо є якась недостатність щитоподібної залози, це доволі легко перевірити. Завдяки здачі такого аналізу як тиреотропний гормон, це можна зробити безкоштовно у своїх сімейних лікарів", - каже лікар.

У відділенні досліджується майже повністю вся гормональна панель. До того ж під час обстеження у стаціонарі надають консультації та поради суміжні спеціалісти.

"Відділення надає послуги з дослідження сироватки крові на маркери ендокринних захворювань, добовий моніторинг вмісту глюкози у крові пацієнта для того, щоб виявити порушений вуглеводний обмін чи навпаки компенсований він медикаментозно. Також досліджується важливий маркер для діабетиків як глікований гемоглобін, який показує вміст цукру пацієнта в крові за попередні три місяці", - говорить Овчар.

У відділенні для пацієнтів є 25 ліжок. У одного лікаря, який працює на ставку, 15 пацієнтів. Тобто за наявності спеціалістів відділення може і 45 хворих прийняти. За статистикою близько 80% - це пацієнти області, 20% - містяни, каже в.о. завідувача ендокринологічного відділення.

"Максимальна завантаженість з моменту відкриття відділення - 11 пацієнтів. Хоч я працюю у відділенні і є єдиним лікарем-ендокринологом, суміжні фахівці терапевтичного профілю не відмовляють у допомозі. Тому жоден пацієнт не залишиться без у ваги й отримає фахову допомогу", - каже Овчар.

До ендокринологічного відділення обласної лікарні можуть звертатись і хворі з діагнозом "діабетична стопа" після операції.

"Щодо лікування цього загрозливого ускладнення, ми пацієнтів лікуємо не як хірурги, а як лікарі терапевтичного профілю. Тобто ми нормалізуємо їм вуглеводний обмін для того, щоб відбулося адекватне загоєння вже післяопераційних ран, які виникнуть після втручання наших колег-хірургів. В обласній лікарні хірурги-травматологи володіють технікою оперативних втручань при цій патології і можуть надати кваліфіковану допомогу", - говорить Максим Овчар.

Відділення також пропонує індивідуальне та групове навчання хворих на цукровий діабет у школі самоконтролю за спеціальною програмою. Є клас для заняття із пацієнтами, сказав лікар.

Наталія Шклярук.

Що відомо:

На початку лютого 2022 року після тривалої перерви знову відкрили стаціонарне ендокринологічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Про це у Facebook написав директор обласної лікарні Віктор Короленко. Цей медичний заклад уклав контракт на пакети послуг із Національною службою здоров’я України та готовий прийняти на лікування херсонців і жителів області.

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