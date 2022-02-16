Цукровий діабет на Херсонщині: як отримати безплатно ліки

Хворі на діабет можуть безплатно отримати інсулін за програмою "Доступні ліки". Вартість лікарських засобів аптекам відшкодовується державою. Як це відбувається та де у Херсоні можна це зробити, - дізнавалось Суспільне.

Костянтин Муравський з Бериславського району. Діагноз "цукровий діабет" чоловіку поставили 2008 року. Відтоді, говорить, отримує інсулін.

"Я поїхав до Херсона, мене направили в обласну лікарню. Тут прописали інсулін, не пігулки, а одразу інсулін і з того часу постійно на інсуліні", - каже чоловік.

Костянтин Муравський інсулін отримує за програмою "Доступні ліки" безплатно. Директорка обласного департаменту здоров’я Тетяна Карчевич говорить, забезпечення хворих на цукровий діабет через Національну службу здоров’я відбувається з жовтня минулого року. За цей час НСЗУ погасила понад 6 700 рецептів на майже 8,6 мільйона гривень.

"Програма "Доступні ліки" цього року також буде продовжуватися. Це стосується всіх хворих на серцево-судинні захворювання, хворих на бронхіальну астму, хворих на епілепсію як дітей, так і дорослих, на цукровий і (хочу звернути увагу) нецукровий діабет. Всі пацієнти, які перебувають на обліку, повинні звернутися до свого сімейного лікаря та виписати електронний рецепт на той чи інший вид препарату. Ніяких обмежень сьогодні немає, отримати інсулін можна в будь-якій аптеці на території України, яка законтрактована та працює за договором з Національною службою здоров’я України", - говорить лікарка.

В аптеці, яка уклала договір з НСЗУ, пацієнт може отримати лікарський засіб за рецептом безплатно або з частковою доплатою, розказує завідувачка однієї з аптечних мереж міста Оксана Іванова.

"Відпуск препаратів інсуліну здійснюється за наявності електронного рецепта. Пацієнт називає номер електронного рецепта та код погашення. Після цього фармацевт видає інсулін безплатно чи з невеликою доплатою. Якщо на цей момент в аптеці не було інсуліну, то його можна замовити. Це безплатно. Чекати потрібно один або два дні", - говорить завідувачка аптеки.

Для того, щоб рецепт на ліки виписав сімейний лікар чи терапевт, пацієнт має пройти обстеження в ендокринолога, говорить лікарка-ендокринологиня Світлана Мельник.

"Первинно хворі повинні прийти на прийом до лікаря-ендокринолога для того, щоб отримати план лікування. План лікування робиться на 3 або 6 місяців, якщо це хронічні хворі. Лікар-ендокринолог може виписати рецепт на один місяць, на два чи на три, а надалі пацієнти можуть отримувати ці електронні рецепти у свого сімейного лікаря. В Суворовському районі з цукровим діабетом перебувають на обліку 3 944 людини, це на 1 січня 2022 року. З них отримують інсулін 775 людей", - каже лікарка.

Сімейна лікарка Крістіна Полянська розказує, з жовтня процедуру отримання пацієнтом електронного рецепта на інсулін спростили.

"Зараз достатньо пацієнту потрапити на прийом до ендокринолога, який розписує лікування для пацієнта і воно відображається в нас в електронній картці пацієнта, тому нам достатньо наступного разу лише скорегувати та виписати новий рецепт. Тобто пацієнту не потрібно приходити до сімейного лікаря, потім до ендокринолога для отримання інсуліну. Достатньо просто прийти на прийом до сімейного лікаря", - каже сімейна лікарка.

Що відомо:

За даними МОЗ, діабет - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Діабет поділяють на три типи: І, ІІ та гестаційний (діабет під час вагітності).

У квітні 2017 року Уряд розпочав програму "Доступні ліки". Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу можуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою.

З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за електронним рецептом. Програма “Доступні ліки” дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків.

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