Відділення гнійної хірургії діабетичної стопи у Херсонській міській клінічній лікарні імені Тропіних переповнене: замість 20 тут лікують 29 пацієнтів. Про це розказав Суспільному завідувач відділення Віктор Гандзюк.

У п'ятому інфекційному відділенні усі пацієнти з коронавірусом. Хірургічне відділення діабетичної стопи у Херсоні - єдине в області й одне з небагатьох в Україні, говорить завідувач.

"Ми спеціалізуємось, в основному, на лікуванні хворих з гнійними ураженнями стоп, іноді не тільки стоп, а й інших органів, які страждають від цього", - каже хірург.

Більшість пацієнтів, старші за 50-60 років, мають зайву вагу, розказав Віктор Гандзюк. Анатолій хворіє на цукровий діабет 20 років, для зниження цукру приймає пігулки.

"Періодично доводиться робити хірургічні втручання, як раз як зараз виникла ця необхідність. Робити періодичні профілактики, підтримувати різного роду препаратами, рухатись, не перевантажувати. На жаль, як таких на сьогодні серйозних рекомендацій, щоб без цього можна було обійтись немає, я так розумію", - каже пацієнт Анатолій.

Фото: Оксана Хлєбус/Суспільне Херсон

Підвищений рівень цукру в крові призводить до порушень кровообігу ніг і як наслідок кисневого голодування, зникає чутливість нервових закінчень, каже хірург.

"У них немає чутливості через те, що діабет вражає периферичні нерви, люди практично не відчувають, що відбувається з ногами. Тобто якась рана, якась мікротравма, якийсь забій – немає болю і немає відчуття, що ти вколовся, подряпався. Периферична нервова система забезпечує не тільки тактильні відчуття. Вона забезпечує статику, динаміку руху стопами й ногами. І зазвичай людина при діабеті, не відчуваючи своїх ніг, ходить неправильно, розподіляє навантаження. Це подразнює виступаючі ділянки тканин і це призводить до виразки", - говорить Віктор Гандзюк.

Щоб уникнути гнійних уражень стоп та виразок, потрібно підтримувати норму рівня цукру у крові, лікувати судинні та неврологічні ускладнення, що виникають при діабеті, постійно доглядати за станом ніг, розказав Віктор Гандзюк.

Що відомо:

За даними МОЗ, діабет - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Діабет поділяють на три типи: І, ІІ та гестаційний (діабет під час вагітності).

Діабетична стопа — збірне клінічне поняття, яке є симптоматичним комплексом, що виникає безпосередньо від цукрового діабету або будь-якого тривалого (або «хронічного») ускладнення цукрового діабету на стопі (стопах) пацієнта.

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