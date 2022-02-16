Цукровий діабет на Херсонщині: чому молодшає

Укол інсуліну перед кожним прийняттям їжі плюс ще один на добу – це життєво необхідно для дітей, хворих на діабет. Чи багато на Херсонщині таких дітей та чи можна запобігти хворобі, дізнавалось Суспільне.

Замінити голку, поставити тест-смужку, визначити глюкометром аналіз крові – це вже стало звичним, говорить 15-річна Катерина. Дівчина 6 років хворіє на цукровий діабет

"Я дуже різко почала втрачати вагу і пила дуже багато води. Ми вирішили здати аналізи і в мене виявили діабет. У мене ще й ацетон був підвищений і я пила багато води, щоб його знизити. Також я сиділа на дієті. Я їла тільки вівсянку, хліб і чай без цукру. Я перевіряю вдома рівень ацетону, роблю уколи інсуліну, перевіряю цукор у крові. Сиджу на дієті, інколи можу на свята щось солоденьке з’їсти. Важко, дуже важко, особливо, коли ти - підліток і друзі п’ють енергетики, їдять чіпси", - каже Катерина.

8-річному Олександру діагноз цукровий діабет поставили у 5 років, розповіла мама хлопчика Надія Євсєєва

"У нас у родині немає спадкового діабету. Для нас це була новина, коли дитина захворіла. Довелося змінити харчування, але ці зміни були на краще, тому що діабет – це правильне харчування, збалансоване. Трохи зменшили солодкого, бо діти люблять, адже солодке та правильне харчування не стоять на одному рівні. Додатково вводимо ін’єкції інсуліну. На кожен прийом їжі колемо, і ще є інсулін довгий - він колеться раз на добу", - каже мама хворого на діабет хлопчика.

Наразі в дитячій обласній лікарні 8 пацієнтів із цукровим діабетом, розповіла дитяча ендокринологиня Вероніка Александрова

"Загалом у Херсонській області зараз 298 дітей хворих на цукровий діабет 1 типу. Всі вони - інсулінозалежні, тобто постійно потребують інтенсивної інсулінової терапії. За 2021 рік діагностовано 48 нових випадків, а за останній місяць - уже 8", - каже дитяча ендокринологиня.

Цукровий діабет у дітей – актуальна проблема, говорить лікарка

"Зараз на прийомі в поліклініці в мене кожна третя дитина з ожирінням. І майже третина з них уже мають зміни в лабораторних показниках. А це за крок до цукрового діабету 2 типу. Діти зараз малорухливі, мають дистанційне навчання. Постійні гаджети 24/7, необмежена кількість солодощів, швидких вуглеводів", - говорить лікарка.

За словами спеціалістки, ризик захворіти на цукровий діабет значно знизиться, якщо змінити харчові звички дітей та зробити їх спосіб життя більш рухливим.

Що відомо:

За даними МОЗ, діабет - це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. Діабет поділяють на три типи: І, ІІ та гестаційний (діабет під час вагітності).

Для дітей та підлітків найбільш актуальним є цукровий діабет 1-го типу, що складає більше ніж 90% випадків цього захворювання. Він може проявитися у будь-якому віці дитини, але пік припадає на два "критичних" періоди: 5-6 та 11-13 років.

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