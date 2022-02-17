Протягом доби 16 лютого в Миколаївській області зареєстрували 1127 нових випадків COVID-19. Це на 199 випадків більше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли вісім людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 656, в Южноукраїнську підтвердили 83 випадки, у Первомайську ― 76 випадків, у Вознесенську ― 10, в Очакові ― 21. На території інших громад області зареєстрували 281 новий випадок коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 92 дитини до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 138 011 людей.

Протягом доби 16 лютого одужали 329 людей. Усього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 118 705 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 467 людей. За добу медики зареєстрували вісім летальних випадків.

"У Миколаєві померли три людини, у Первомайську ― дві людини, на інших адміністративних територіях ― три людини. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 40-49 років ― дві людини, 60-69 ― одна, 70-79 ― чотири, 80-89 ― одна людина", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 16 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебуває 1206 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 168 хворих, із них 24 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 47,86 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1970 нових випадків коронавірусної хвороби та 21 смерть від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області ― 891 новий випадок за добу та померли від наслідків COVID-19 дві людини.

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