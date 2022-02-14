У Миколаївській області за програмою медичних гарантій на 2022 рік десять закладів підписали договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на надання медичної допомоги при пологах. Усі послуги у рамках договору для породіллі безоплатні.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла представниця пресслужби НСЗУ Христина Петрик.

За словами Христини Петрик, жінки мають право вибирати пологовий будинок незалежно від того, де вони проживають чи де вони зареєстровані.

"Який би пологовий вона не обрала — пологи безоплатні, головне, аби цей заклад мав договір з НСЗУ. Також незалежно чи це фізіологічні пологи, чи кесарів розтин для пацієнтки — це безоплатно, це оплачує Національна служба здоров’я", — розповіла Христина Петрик.

За словами Христини Петрик, пацієнток забезпечують необхідною медичною допомогою і усіма необхідними ліками, які входять до національного переліку.

"Сума гарантує медичну допомогу при пологах, знеболення, моніторинг стану породіллі та новонародженого, усі необхідні обстеження та консультації, вакцинацію дитини, ліки з переліку та харчування, а також ліки та медичні вироби, які закуповує лікарня — це національний перелік", — сказала Христина Петрик.

За словами Христини Петрик, медична допомога при пологах оплачується за підвищеним тарифом, але є певні вимоги до закладів, які хочуть надавати таку послугу для пацієнток.

"У 2021 році заклад повинен був надати мінімум 150 пологів. Тому що медичний персонал, який проводить і приймає пологи не часто, може втрачати навички, може не мати необхідного рівня кваліфікації, аби напевне забезпечити небезпеку і породіллі, і дитині. Тому, перш за все, така вимога впроваджена в інтересах пацієнта, аби пацієнт гарантовано отримав належну допомогу, належної якості, безпечно і ефективно", — сказала Христина Петрик.

Як розповіла Христина Петрик, у 2022 році збільшився тариф за надання допомоги при пологах.

"За одні пологи Національна служба здоров’я України буде платити 15 тисяч гривень. У 2021 році ми мали 10 тисяч, а у 2022-му 15 тисяч гривень. Для закладів, які відповідають додатковим вимогам, виконують низку додаткових лабораторних досліджень, то тариф може становити 20 тисяч гривень", — сказала Христина Петрик.

Як розповів кореспондентам Суспільного медичний директор комунального некомерційного підприємства (КНП) "Пологовий будинок №3" Андрій Грибанов, в межах Програми медичних гарантій у 2021 році більше ніж тисяча пацієнток миколаївського пологового будинку №3 скористалися безоплатним пакетом медичної допомоги при пологах. Станом на 16 лютого заклад має договір з НСЗУ на сім пакетів, планує розширити ще на два: "Мамографію" та пакет "Допомога у складних неонатальних випадках".

За словами Христини Петрик, партнерами НСЗУ з надання медичної допомоги при пологах в Миколаївській області у 2022 році стали: пологові будинки Миколаївської міської ради №1, №2, №3, Комунальне некомерційне підприємство (КНП) "Первомайська міська багатопрофільна лікарня", КНП "Вознесенська багатопрофільна лікарня", КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня", КНП "Багатопрофільна лікарня Веснянської, Нечаянської, Радсадівської сільських рад", КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня", КНП "Южноукраїнська багатопрофільна лікарня", КНП Миколаївської міської ради "Міська лікарня №5".

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