Більшість підтверджених випадків коронавірусу за добу в Кіровоградській області – це штам Омікрон, розповіла під час брифінгу головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. За її словами, у вакцинованих хвороба протікає в легкій формі.

"Минулого тижня ми отримали підтвердження циркуляції штаму вірусу Омікрон на території Кіровоградської області. – сказала Оперчук. – В 95 відсотках – це Омікрон, п'ять відсотків – Дельта".

Штам Омікрон однаково вражає як дорослих, так і дітей, говорить лікарка. Ця хвороба протікає легше, ніш викликана штамом Дельта, інкубаційний період – до трьох днів, симптоми нагадують гострі респіраторні захворювання. "І це не насторожує людей, вони не думають, що це може бути саме коронавірусна хвороба", – вважає Надія Оперчук.

Лікарка нагадала про важливість носіння масок, дотримання соціальної дистанції, а також про вакцинацію від коронавірусу.

"Ми бачимо, що люди, які хворіють на коронавірус, в тому числі і мають вірус Омікрон, які були вакциновані хоча б однією дозою вакцини, захворювання переносять в легкій формі. Ризик госпіталізації, реанімаційних заходів значно знижується".

Про необхідність вакцинації під час брифінгу говорив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. "Розвіємо міфи, що на піку захворюваності не варто робити вакцинацію – є сенс це робити. Навіть тим, хто не зробив ще перше щеплення. Є необхідність вакцинації, вона дійсно захищає, і тим, хто прийшов термін отримати другу чи наступну дозу, теж слід отримати її".

За минулий тиждень в області зробили 10499 щеплень, сказав Рибальченко. "Ми акцентуємо увагу на людях старших вікових груп, саме тим, кому більше 60 років, і на дітях від 12 до 18 років, окремо – на вагітних, яких дійсно вакцинація захищає".

В області можуть лікувати хворих з коронавірусом у 12 лікарнях області, сказав керівник департаменту. "В цьому році, окрім тих закладів, які вже надають меддопомогу хворим на коронавірус, а саме – обласна лікарня, центральна міська лікарня, центральна міська лікарня Олександрії, обласний госпіталь, Добровеличківська лікарня, подолали вимоги НСЗУ ще сім закладів. Це додатково ще Маловисківська лікарня, Голованівська, Новомиргородська, Світловодська, Новоукраїнська, Онуфріївська та Знам'янська міська лікарня імені Лисенка".

Що відомо

За добу на Кіровоградщині підтвердили 258 нових випадків СOVID-19. З них – 15 діти

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