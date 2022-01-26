Кіровоградщина отримала 384 флакони Ремдесивіру. Це препарат, який використовують для лікування хворих на коронавірус. Вартість ліків – 108 тисяч гривень. Це гроші державного бюджету, розповіла Суспільному заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Горбенко.

Як діє препарат

Ремдесивір внесений до протоколу лікування коронавірусу в Україні. Його призначають у перші дні захворювання, сказала завідувачка інфекційного відділення обласної лікарні Олена Смірнова. "Його вводять внутрішньовенно крапельно п’ять днів. Це єдиний недолік. Якби можна було призначати орально, то первинна ланка давала б його одразу, як звертаються хворі".

Фото: Суспільне Кропивницький Завідувачка інфекційного відділення обласної лікарні Олена Смірнова показує флакон Ремдесивіру

Діє препарат на всі штами коронавірусної хвороби, сказала Олена Смірнова. Він призначений для хворих, які не потребують кисневої підтримки. Для однієї людини потрібно шість флаконів. "В одному флаконі – 100 міліграмів. У перший день виписують два флакони, далі по одному флакону чотири дні".

Фото: Суспільне Кропивницький Флакон Ремдесивіру

Як його розподілили між лікарнями області

Ліки розподілили між п’ятьма ковідними базами в області, в залежності від завантаження:

144 флакони – обласна лікарня,

120 флаконів – центральна міська лікарня Кропивницького;

60 флаконів – Олександрійська лікарня;

30 флаконів – Добровеличківська лікарня та обласний госпіталь для ветеранів війни.

"Препарату потрібно більше. Хотілось, щоб можна було давати його в амбулаторних відділеннях: там він більше потрібний. Бо до стаціонару потрапляють хворі на пізніх стадіях", – вважає Олена Смірнова.

Як зберігають препарат

Зберігають ліки на складі медикаментів лікарень в холодильнику. Температура зберігання 2-8°C, сказала медсестра складу медикаментів обласної лікарні Алла Цобенко.

Фото: Суспільне Кропивницький Холодильник, у яких зберігають препарат від коронавірусу в обласній лікарні Кіровоградщини

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!