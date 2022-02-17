Минулої доби у Кіровоградській області виявили 456 випадків коронавірусу, 26 з яких – у дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали 177 людей, від ускладнень захворювання померли троє. Це дані на 10:00 17 лютого.

За добу провели 1307 ПЛР-тестувань. В лікарнях області зробили 67 ІФА-досліджень та 696 досліджень на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 159 та 153 – виявили у жителів регіону віком 50-65 та 30-49 років, відповідно. 61 випадок – у людей, яким більше 65 років, 57 випадків – у жителів регіону віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 260 жінок та 196 чоловіків. А саме:

у 176 жителів Новоукраїнського району: 66 дорослих, одно-, дев’яти-, 16- та двох 14-річних дітей – з Новомиргородської громади, 39 дорослих, одно-, п’яти-, 11- та 14-річної дитини – з Маловисківської, 19 дорослих, 14- та 15-річної дитини – з Помічнянської, 12 дорослих, десяти- та 16-річної дитини – з Піщанобрідської, дев’ятьох людей – зі Смолінської, по четверо – з Мар’янівської, Новоукраїнської і Тишківської, троє – зі Злинської, по одній людині з Глодоської, Добровеличківської та Рівнянської громад;

у 171 жителя Кропивницького району: 74 дорослих та трирічної дитини – з Кропивницької громади, 22 дорослих і дворічної дитини – зі Знам’янської, 22 дорослих і 12-річної дитини – з Долинської, 11 дорослих та 11-річної дитини – з Олександрівської, сімох дорослих, одно-, семи- та дев’ятирічної дитини – з Кетрисанівської, сімлох людей – із Суботцівської, по троє – з Аджамської, Бобринецької, Великосеверинівської та Первозванівської, по двоє – з Новгородківської та Соколівської, по одній людині з Гурівської, Дмитрівської, Катеринівської, Компаніївської та Устинівської громад;

у 69 жителів Олександрійського району: 26 – з Олександрійської громади, 19 дорослих і 13-річної дитини – зі Світловодської, десятьох дорослих та однорічної дитини – з Великоандрусівської, п’ятьох дорослих та семирічної дитини – з Петрівської, дорослого і трирічної дитини – з Пантаївської, двох людей – з Попельнастівської, по одній – з Онуфріївської та Приютівської громад;

у 40 жителів Голованівського району: 16 – з Побузької громади, десятьох дорослих та семирічної дитини – з Вільшанської, п’ятьох дорослих та шестирічної дитини – з Голованівської, чотирьох людей – з Благовіщенської, двох – з Перегонівської, однієї – з Гайворонської громади.

Хто одужав:

139 жителів Кропивницького району: 85 – з Кропивницької та 54 – з Новгородківської громади;

27 жителів Олександрійської громади Олександрійського району;

11 жителів Смолінської громади Новоукраїнського району.

Хто помер:

84-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

61-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

48-річна жінка з Олександрійської громади Олександрійського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 42279 жителів Кіровоградської області, серед яких 2082 дітей та 2131 медичний працівник. 33910 людини в регіоні одужали, серед них 1524 дитини та 1785 медпрацівників. 1709 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 17 лютого на коронавірус хворіють 6660 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 33330 випадків захворювання на коронавірус, 27441 людина одужала, 259 – померли від ускладнень захворювання.

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