Рада ухвалила закони “Про віртуальні активи” і "Про хмарні послуги"

Верховна Рада, згідно з пропозиціями президента, ухвалила закон “Про віртуальні активи”. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. “За” проголосували 272 депутати. Пізніше 297 народних обраніців ухвалили також закон "Про хмарні послуги".

Що дасть ухвалення закону "Про віртуальні активи"

Як повідомили в Мінцифрі, закон "Про віртуальні активи" дасть змогу запустити ринок віртуальних активів в Україні. Іноземні та українські криптокомпанії зможуть працювати офіційно, а українці отримають зручний і захищений доступ до світового ринку віртуальних активів.

В результаті, зазначили у Мінцифрі, очікується:

детінізація ринку віртуальних активів, який зараз працює в “сірій” зоні;

легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах;

держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Що каже профільний міністр про закон "Про хмарні послуги"

Також під час пленарного засідання у четвер, 17 лютого, парламентарі розглянули правки до підготовленого до другого читання проєкту закону "Про хмарні послуги" (№2655).

За результатами голосування цей документ 297 голосами ухвалили у другому читанні та в цілому.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, хмарні технології дозволять знизити корупційні ризики на закупівлі обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету, а головне — прискорити впровадження інновацій в органах влади.

“За даними журналу The Economist, обсяги цифрової інформації збільшуються вдесятеро кожні п'ять років. Тому пропонуємо запровадити принцип Cloud First: перенести основні процеси виробництва IT-серверів на “хмари”, — зазначив Федоров.

Він додав, що ухвалений закон прискорить прихід в Україну найбільших світових постачальників хмарних сервісів — Microsoft, AWS, Google Cloud — і мотивує побудувати датацентри.

Що відомо

Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. "За" поголосували 311 народних депутатів.

Верховна рада у четвер, 17 лютого, ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. "За" проголосували 298 депутатів.

Верховна рада проголосувала у повторному першому читанні за внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення надання медичної допомоги. "За" проголосував 241 нардеп.

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