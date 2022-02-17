Верховна рада проголосувала у повторному першому читанні за внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення надання медичної допомоги. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" проголосував 241 нардеп.

Йдеться про поліпшення надання медичної допомоги, законодавчі гарантії мінімальних зарплат для лікарів 20 тисяч гривень, медсестер 13,5 тисяч гривень та вирішення проблем із закупівлями інсуліна.

Законопроєкт передбачає:

доповнення норми Цивільного кодексу про відшкодування особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, закладу охорони здоров’я витрат на лікування потерпілого;

оновлення положень, що встановлюють засади надання паліативної допомоги;

забезпечення доступу працівників Уповноваженого органу, що беруть участь у здійсненні моніторингу стосовно виконання договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію, до інформації, яка міститься, в тому числі, в електронній системі охорони здоров’я з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;

законодавче закріплення механізму порядку реалізації програми медичних гарантій;

актуалізацію та уточнення положень, що стосуються функцій Національної служби здоров’я як органу, уповноваженого на реалізацію програми медичних гарантій, зокрема, закріплення повноважень стосовно розробки документів, необхідних для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

закріплення на законодавчому рівні умови щодо необхідності відповідності закладів охорони здоров’я вимогам до надавачів медичних послуг, зокрема, щодо їх автономізації, а також умов щодо укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

виключення можливості витрачання коштів платників податків, з яких формується бюджет програми медичних гарантій, на цілі, які не стосуються безпосередньо оплати медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

закріплення на законодавчому рівні вимоги щодо відпуску лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, за рецептом;

уточнення вимоги щодо реімбурсації у 2022 році лікарських засобів, включених до Національного переліку лікарських засобів, стосовно препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету;

забезпечення належного функціонування та ефективної діяльності Ради громадського контролю НСЗУ;

врегулювання питань, повʼязаних з забезпеченням розвитку електронної системи охорони здоровʼя, а також із розширенням функціональності цієї системи стосовно накопичення, зберігання та обробку медичної інформації щодо громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Доопрацьований законопроект також передбачає закріплення на рівні закону гарантій щодо мінімальної заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, а також можливість встановлювати у державних та комунальних закладах охорони здоров’я оплату від фізичних та юридичних осіб за надання ними послуг з медичного обслуговування, що не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення та в інших випадках, які встановлюються законодавством.

Що відомо

Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" поголосували 311 народних депутатів.

Верховна рада у четвер, 17 лютого, ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" проголосували 298 депутатів.

Читайте також

Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи рейсу MH17

Антитероризм та походження товарів. Рада підтримала вихід з угод СНД

Рада попередньо підтримала розблокування запуску "суду у смартфоні"

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу