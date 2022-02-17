Верховна рада ратифікувала Угоду про спільний авіапростір з ЄС

Верховна рада ратифікувала Угоду між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" поголосували 311 народних депутатів.

"Реалізація Угоди позитивно впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, ринок праці, рівень зайнятості населення", — сказала голова Комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, пердставляючи документ у сесійній залі.

Угоду про спільний авіаційний простір підписали особисто Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та Посол Головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія Томаж Менцін 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС.

Угода про Спільний авіаційний простір — це “авіаційний безвіз” одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу.

В рамках Спільного авіаційного простору (САП) зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії. Про польоти до ЄС, маршрути, частоту рейсів і слоти українські авіакомпанії домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу. Громадяни України отримають більше можливостей та напрямків для подорожей та знижені ціни на квитки.

“Ратифікація Угоди про відкрите небо — це наступний крок у співпраці з країнами ЄС. Це гарний крок, він узгоджує процедури України з ЄС. Фракція Голос підтримує цю ратифікацію, як і інші законодавчі ініціативи направлені на виконання євроінтеграції”, — сказала журналістам нардепка з фракції “Голос” у Верховній раді Кіра Рудик.

Що відомо

Верховна рада у четвер, 17 лютого, ратифікувала Фінансову угоду про "Міський громадський транспорт України ІІ" між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. "За" проголосували 298 депутатів.

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