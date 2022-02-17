Українські правоохоронні органи перевіряють інформацію щодо вчинення військових злочинів на території Донбасу у відповідь на звинувачення Росії у "вбивстві" мирних жителів.

Про це Суспільному повідомила Зера Козлієва, представниця департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора.

“Ми зараз проводимо перевірку цієї інформації, написали запити до різних органів на рівні Донецької та Луганської обласної прокуратури, до розвідувальних та оперативних органів. Якщо ця інформація фейкова, я думаю, добре що ви про це запитуєте. І якщо буде таке підтвердження, треба це висвітлити. Наразі ведеться перевірка”, — повідомила Зера Козлієва.

В офісі Уповноваженого Верховної ради з прав людини Суспільному повідомили, що перевірка такої інформації не входить до повноважень органу.

Що відомо

Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем президент РФ Володимир Путін назвав "геноцидом" ситуацію на Донбасі. Таке ж твердження містилося і у зверненні Держдуми РФ до Путіна з проханням визнати ОРДЛО незалежними державами.

16 лютого Слідчий комітет РФ заявив про виявлення масових поховань мирних жителів на Донбасі та звинуватив Україну у їхньому вбивстві.

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