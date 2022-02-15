Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після перемовин у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив, що український президент Володимир Зеленський йому твердо пообіцяв, що невдовзі будуть законопроєкти щодо статусу Донбасу і внесення змін до Конституції. Про це Шольц сказав на підсумковій пресконференції з Путіним, коментуючи перемовини у Нормандському форматі.

"Ми єдині в думці, що Нормандський формат важливий. Потрібен прогрес", — сказав Шольц, говорячи про необхідність уникнути ексалації.

“Добре, що президент Зеленський вчора (14 лютого — ред.) твердо пообіцяв, що в рамках Тристоронньої контактної групи, що працює в межах Мінського процесу і де зустрічаються всі залучені сторони, дуже скоро будуть всі передбачені законопроєкти про статус Східної України, змін до Конституції і підготовки до виборів. Це хороший поступ, і його треба продовжувати”, — сказав німецький канцлер.

За його словами, пошук дипломатичних рішень — одна з найважливіших причин нинішніх візитів Шольца до Києва і Москви.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде війна в Європі, російський президент Путін відповів, що російська сторона, за його словами, не хоче війни.

“Щодо того, хочемо ми цього чи ні. Звичайно, що ні. Саме тому ми і висунули пропозицію про переговорний процес, результатом якого має бути забезпечення рівної безпеки усіх, включаючи нашу країну”, — сказав Путін.

За його словами, предметної конструктивної відповіді на зроблені пропозиції російська сторона не отримала.

“Тим не менше, ми виходимо з того, що навіть у тих документах, які були нам направлені нашими партнерами з НАТО і Вашингтона, є деякі елементи, які можна обговорювати”, — сказав Путін.

За його словами, Росія готова це робити тільки у сукупності з тими з основними питаннями, які мають для неї першочергове значення.

Що відомо

14 лютого до України з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та оголосив кілька важливих заяв. Зокрема, Шольц повідомив, що Німеччина підтримуватиме Україну й надалі. Він додав, що ФРН виділяє 150 млн євро Україні, також Шольц повідомив, що Зеленський запевнив його, що Україна надасть для обговорення проєкти законів про “особливий статус” та місцеві вибори в ОРДЛО.

Олаф Шольц під час робочого візиту в Україні, заявив, що питання членства України в НАТО нині не стоїть на порядку денному.

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

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