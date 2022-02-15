Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, 15 лютого, після перемовин у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив, що війна не повинна починатися та закликав до негайної деескалації ситуації навколо України.

Під час виступу на підсумковій пресконференції з Путіним, Шольц зазначив, що його візит до Росії проходить на тлі військової кризи, найбільшої у Європі за останні десятиріччя.

"Військова діяльність РФ і концентрація сил на кордоні зайняли багато часу у наших перемовинах. Я висловив свою оцінку ситуації й те, як наші європейські партнери оцінюють ситуацію, те, що вони відчувають, як загрозу. Ми дуже стурбовані тим, що 100 тисяч військових зосереджені на кордоні з Україною без видимої причини. Терміново необхідна деескалація", — наголосив Шольц.

Він також додав, що на тлі загострення дуже важливо аби не почалася війна. За його словами, Путін розповідав йому про свої консультації з міністрами закордонних справ і оборони. "Дипломатичні можливості не вичерпані. Ми чули, що окремі підрозділи відводяться (від кордону - ред.) і це хороший знак".

За словами Шольца, Німеччина готова продовжувати перемовини заради забезпечення загальної безпеки.

"НАТО запропонувало перемовини в рамках ОБСЄ, Польща почала новий діалог на вищому рівні. Ми продовжуватимемо обговорювати ці речі на рівні діалогу, не можемо дозволити собі зайти у тупик", — зазначив Шольц.

Канцлер нагадав про економічні санкції які очікують на Москву у випадку подальшої ескалації та закликав "усіма силами їй запобігти".

Що відомо

14 лютого до України з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та оголосив кілька важливих заяв. Зокрема, Шольц повідомив, що Німеччина підтримуватиме Україну й надалі. Він додав, що ФРН виділяє 150 млн євро Україні, також Шольц повідомив, що Зеленський запевнив його, що Україна надасть для обговорення проєкти законів про “особливий статус” та місцеві вибори в ОРДЛО.

Олаф Шольц під час робочого візиту в Україні, заявив, що питання членства України в НАТО нині не стоїть на порядку денному.

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

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