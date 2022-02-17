Планова відпустка з наступним звільненням начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрія Любарова має завершитися 28 лютого. Протягом цього часу та після звільнення його обов’язки виконує Олена Банкова — начальниця планово-фінансового відділу управління культури.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила Олена Банкова.

Олена Банкова в галузі культури працює 14 років, з них п’ять обіймає посаду начальниці планово-фінансового відділу.

"Моя посада начальника відділу, я зараз її продовжую займати, тому зараз в мене одночасно дві посади — це збільшений обсяг роботи", — каже Олена Банкова.

За словами Олени Банкової, терміни її перебування на посаді та дати проведення конкурсу на посаду начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради невідомі.

"Питання конкурсу вирішує міська рада. Якщо буде конкурс, я буду в ньому брати участь. Це вирішує міська рада", — говорить Олена Банкова.

Виконувачка обов'язків начальника управління культури розповіла, що контактує з директорами закладів культури задля покращення розвитку галузі.

"Думаю, що на час, поки я виконую обов’язки, ніяких кардинальних змін точно не буде, а далі будемо дивитися. Тримаю контакт з усіма директорами закладів культури, обов’язково переговорю з кожним, буду слухати пропозиції та побажання кожного, внесу якісь свої побажання й пропозиції після розмови з ними. Галузь буде розвиватися, я в цьому не сумніваюся, люди творчі, люди на своєму місці", — каже Олена Банкова.

Відповідно до декларації про доходи за 2020 рік, Олена Банкова на посаді начальниці планово-фінансового відділу заробила 437 тисяч гривень. Жінка володіє квартирою площею 55,9 квадратних метрів. На її чоловіка зареєстрований будинок площею 81,9 квадратних метрів та земельна ділянка в 742 квадратних метрів. У власності родини є автомобіль "Opel Vectra" 1995 року випуску.

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