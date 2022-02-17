Черкаські школярі повертаються за парти

Із 21 лютого учні черкаських шкіл повертаються до звичайного режиму навчання. Про це повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

За словами Анастасії Чубіної, із понеділка, 21 лютого, учні 5-11 класів повертаються до навчання в очному режимі.

Що відомо

Із 9 лютого у Черкасах школярі 5-11 класів навчаються на дистанційному режимі. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора міського департаменту освіти Богдан Бєлов. За словами посадовця, на "дистанційці" учні 5-11 класів. Молодші ж діти навчаються у школах.

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 26 січня 2022 року. Однак станом на 28 січня Богдан Бєлов пояснював, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяла продовжувати навчання у звичному режимі.

До цього черкаські діти навчалися дистанційно через низку повідомлень про "замінування" шкіл.

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