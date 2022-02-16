Господарський суд Черкаської області призупинив рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси". Про це повідомили у пресслужбі управлінської компанії "Нова якість".

11 лютого Господарський суд Черкаської області призупинив дію рішення виконкому від 6 грудня 2021 року "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси".

У пресслужбі управлінської компанії дії міської влади назвали тиском на приватний бізнес.

"Поки ми третій рік не можемо добитися у виконкому зменшення тарифу на вивіз негабариту до 12, 2 гривень з людини, поки третій рік закликаємо провести чесний конкурс на вивезення твердих побутових відходів та стверджуємо, що готові возити його за 12-13 гривень, той же виконком по-тихому з нового року підвищив тариф на вивезення твердих побутових відходів для черкасців ще на понад 6-8 гривень. Для мешканців багатоквартирок — до майже 30,64 гривень, для приватного сектору — до 38,39 гривень з людини. Все це лише свідчить про прямі наміри влади забрати цю послугу в приватника та передати «своїм»", — пояснили у пресслужбі.

У пресслужбі компанії зауважили, що у разі несплати черкасцями боргів за вивезення негабариту, їх стягнуть в судовому порядку. Також, у компанії зауважили, що окрім суми боргу, боржникам доведеться компенсувати кілька тисяч гривень витрат на судовий збір та послуги адвокатів.

Що відомо

Договір про співпрацю з "Новою якістю" Черкаська міська рада уклала два роки тому, у квітні 2019-го.

У жовтні 2020-го посадовці вирішили припинити таку співпрацю, адже їх не влаштовувала якість виконання робіт. 7-го липня 2021-го року Північний апеляційний господарський суд погодив це рішення.

Чотири місяці відходи, що накопичувались на сміттєвих майданчиках, прибирали комунальні підприємства "ЧЕЛУАШ" та "Черкаська служба чистоти". Також можна було замовити цю послугу індивідуально.

16 листопада Верховний суд України скасував рішення Північного апеляційного господарського суду про розірвання договору і направив справу на новий розгляд.

6 грудня 2021 року виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси".

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