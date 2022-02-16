Господарський суд Черкаської області призупинив рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси". Про це повідомили у пресслужбі управлінської компанії "Нова якість".
11 лютого Господарський суд Черкаської області призупинив дію рішення виконкому від 6 грудня 2021 року "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси".
У пресслужбі управлінської компанії дії міської влади назвали тиском на приватний бізнес.
"Поки ми третій рік не можемо добитися у виконкому зменшення тарифу на вивіз негабариту до 12, 2 гривень з людини, поки третій рік закликаємо провести чесний конкурс на вивезення твердих побутових відходів та стверджуємо, що готові возити його за 12-13 гривень, той же виконком по-тихому з нового року підвищив тариф на вивезення твердих побутових відходів для черкасців ще на понад 6-8 гривень. Для мешканців багатоквартирок — до майже 30,64 гривень, для приватного сектору — до 38,39 гривень з людини. Все це лише свідчить про прямі наміри влади забрати цю послугу в приватника та передати «своїм»", — пояснили у пресслужбі.
У пресслужбі компанії зауважили, що у разі несплати черкасцями боргів за вивезення негабариту, їх стягнуть в судовому порядку. Також, у компанії зауважили, що окрім суми боргу, боржникам доведеться компенсувати кілька тисяч гривень витрат на судовий збір та послуги адвокатів.
Що відомо
- Договір про співпрацю з "Новою якістю" Черкаська міська рада уклала два роки тому, у квітні 2019-го.
- У жовтні 2020-го посадовці вирішили припинити таку співпрацю, адже їх не влаштовувала якість виконання робіт. 7-го липня 2021-го року Північний апеляційний господарський суд погодив це рішення.
- Чотири місяці відходи, що накопичувались на сміттєвих майданчиках, прибирали комунальні підприємства "ЧЕЛУАШ" та "Черкаська служба чистоти". Також можна було замовити цю послугу індивідуально.
- 16 листопада Верховний суд України скасував рішення Північного апеляційного господарського суду про розірвання договору і направив справу на новий розгляд.
- 6 грудня 2021 року виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення "Про односторонню відмову від договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (великогабаритних та ремонтних) на території міста Черкаси".
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