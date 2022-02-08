Черкаські школярі йдуть на "дистанційку"

Із 9 лютого у Черкасах школярі 5-11 класів навчатимуться у дистанційному режимі. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора міського департаменту освіти Богдан Бєлов.
За словами посадовця, на "дистанційку" перейдуть учні 5-11 класів. Молодші ж діти навчатимуться у школах:
"Школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі", – розповів він.
За словами Богдана Бєлова, дистанційне навчання запроваджують до 19 лютого.
Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 26 січня 2022 року. Однак станом на 28 січня Богдан Бєлов пояснював, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяла продовжувати навчання у звичному режимі.
До цього черкаські діти навчалися дистанційно через низку повідомлень про "замінування" шкіл.
Що відомо
- Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 725 черкащан, із них 75 дітей, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.
- В області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Читайте також
- Найменшому пацієнту 4 дні: як у Черкасах лікують дітей, хворих на COVІD-19
- Один комп'ютер на двох: як навчаються черкаські школярі під час локдауну