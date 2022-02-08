Черкаські школярі йдуть на "дистанційку"

Із 9 лютого у Черкасах школярі 5-11 класів навчатимуться у дистанційному режимі. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора міського департаменту освіти Богдан Бєлов.

За словами посадовця, на "дистанційку" перейдуть учні 5-11 класів. Молодші ж діти навчатимуться у школах:

"Школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі", – розповів він.

За словами Богдана Бєлова, дистанційне навчання запроваджують до 19 лютого.

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 26 січня 2022 року. Однак станом на 28 січня Богдан Бєлов пояснював, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяла продовжувати навчання у звичному режимі.

До цього черкаські діти навчалися дистанційно через низку повідомлень про "замінування" шкіл.

Що відомо

Станом на 7 лютого на стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 725 черкащан, із них 75 дітей, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу. Про це під час доповіді у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

В області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

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