16 лютого на позачерговій сесії Черкаської облради депутати спрямували три з половиною мільйони гривень на підтримку місцевого батальйону тероборони. Про це із зали засідань повідомила кореспондентка Суспільного Марина Денисенко.

Суспільне: Черкаси

За словами командира бригади територіальної оборони Черкаської області підполковника Анатолія Стуженка, 16 лютого позачергову сесію ініціювали для того, щоб спрямувати кошти на підтримку місцевого батальйону тероборони.

"Ми сьогодні держава, яка захищає свої рубежі. Тож позачергову сесію ініціювали для того, щоб спрямувати кошти на підтримку місцевого батальйону тероборони. Щоб забезпечити батальйон та виконати завдання, які нині постають першочергово — це захист кордонів України та безпека громадян".

За його словами, в Черкасах нині сформовано п'ять підрозділів у кожному районі міста.

Суспільне: Черкаси

Депутат Черкаської облради від фракції "Європейська солідарність" Віталій Коваль розповів, що нині більшість депутатів досягли розуміння щодо важливості фінансової підтримки територіальних батальйонів:

"Оборона — наше першочергове завдання, тому не варто чекати чергової сесії, що запланована на 4 березня. Сьогодні йде мова про три з половиною мільйони гривень".

За словами депутата облради від фракції "Батьківщина" Семена Радченка, сьогоднішнє голосування на підтримку тероборони є важливим:

"Ми повинні об'єднати суспільство та підтримати наших захисників", — повідомив депутат.

Суспільне: Черкаси Депутатка Черкаської обласної ради Оксана Циганок

Депутатка від фракції "Європейська солідарність" Оксана Циганок повідомила, яка нині в області ситуація з підготовкою населення до можливих воєнних дій:

"У нас немає достатньої кількості бомбосховищ, у нас також є величезні проблеми зі зв’язком. У деяких населених пунктах немає систем оповіщення для населення. Також у нас є проблеми із запасами води, оскільки немає свердловин, можуть виникнути проблеми із запасами живленнями, із продуктами, адже логістика буде зруйнована, а стратегічних запасів немає".

За її словами, нині потрібно розпочати навчання для учнів та батьків шкіл.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Скічко повідомив, що обласна влада бере на себе відповідальність за забезпечення приміщенням штабів тероборони:

"Приміщення з теплом, електрикою, щоб люди почувалися там комфортно. Також приміщення для зберігання зброї. Це робиться в стислі терміни. Також ми готуємося до різних провокацій: співпрацюємо з правоохоронними органами".

За словами Скічка, кошти, що сьогодні спрямували депутати на тероборону, — це вільні залишки від перевиконання бюджету.

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