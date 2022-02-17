У Гонконзі хочуть протестувати на COVID-19 усе населення. У чому причина

Адміністрація автономного міста Гонконг на тлі нового спалаху коронавірусної інфекції має намір протестувати все місцеве населення на COVID-19. Старт програми масового тестування запустять у березні, передає Bloomberg.

За планами можновладців, щодня тестуватимуть до мільйона осіб. При цьому частину зразків відправлять в лабораторії сусіднього китайського Шеньчженя, оскільки медики Гонконгу самі не в змозі обробити таку кількість тестів.

Проведення цієї програми супроводжуватимуть фахівці з материкового Китаю, адже у Гонконзі фізично не вистачить медиків для такого масового тестування.

Так, Гонконг із населенням 7,5 млн осіб маж в обов'язковому порядку здати по три проби протягом трьох тижнів.

Раніше лідерка Гонконгу Керрі Лем заявила, що місто не може впоратися із "наступом" коронавірусної хвороби, хоча кількість смертей не більша, ніж під час піку захворювання два року тому. Однак нині щоденна кількість нових випадків COVID-19 збільшилася в 13 разів.

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