Акціонерне товариство "Укрнафта" призначило збори акціонерів на 17 лютого. На них можуть затвердити план розподілу компанії між "Нафтогазом" та групою "Приват" Ігоря Коломойського. Сам бізнесмен заявив, що цей процес поки поставлено на паузу.

Про це йдеться на сайті "Укрнафти".

Сам Коломойський в інтерв'ю УП повідомив, що ініціатором процесу поділу був "Нафтогаз", а він його підтримав, однак, за словами бізнесмена, поділ товариства поставили на паузу.

"Так, на паузі… НАК зіткнулася з проблемою громадської думки, уряду, тощо, їм треба отримувати дозволи на якісь значущі угоди та інше", – сказав Ігор Коломойський.

Відповідно до повідомлення компанії частину майна "Укрнафти" планують передати до статутного капіталу новоствореної компанії "Нафто-Актив", єдиним акціонером якої буде сама "Укрнафта".

Що відомо

На початку 2018 року претензії міноритарних акціонерів "Укрнафти", які подали позов до Стокгольмського арбітражу проти України, збільшилися з 4,7 мільярда до 5,4 мільярда доларів США.

У лютому 2020 року близький до олігарха Ігоря Коломойського колишній очільник "Укртранснафти" Олександр Лазорко, який раніше перебував у розшуку, повернувся до керівництва компанією.

Міністерство юстиції США висунуло проти Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова звинувачення у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісних будівель у Клівленді.

Раніше Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

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