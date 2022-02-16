У селі Хащувате Голованівського району Кіровогралдської області вшанували пам’ять розстріляних нацистами 16 лютого 1942 року євреїв. Про це Суспільному розповіла учасниця вшанування Галина Кузьменко. З її слів, на меморіальний комплекс "Хащуватська трагедія" прийшли близько 400 людей.

Мітинг-реквієм у пам’ять про жертв Голокосту на території меморіалу провели працівники та учні Хащуватського ліцею. Серед присутніх були представники єврейської спільноти регіону та місцевої влади.

Фото Галини Кузьменко

Учні ліцею читали тематичні вірші, охочі виступили з промовами. Учасники вшанування запалили меморіальні свічки, хвилиною мовчання вшанували пам’ять розстріляних. До меморіалу поклали квіти.

Гайворонська міська рада

За словами Галини Кузьменко, її дідуся, бабусю і двох тіток нацисти розстріляли до подій у Хащуватому – у вересні 1941 року в урочищі Воловик біля Голованівська. Тому вона відвідує місця жертв Голокосту.

"Так відчувають наші душі. Потрібно молитися. Адже в радянські часи цю інформацію замовчували. Ми просимо у Бога царства небесного жертвам гітлерівського варварства. А ще – миру і процвітання".

Гайворонська міська рада

Що відомо

З кінця XVIII до 1-ї половини XX століття село Хащувате мало статус єврейського містечка. Там на одній території спільне господарство вели українці та євреї. 16-20 лютого 1942 року нацисти вбили більше тисячі жителів Хащуватого.

2013 року розпочали будівництво Меморіального комплексу ”Хащуватська трагедія”. До того, як збудували меморіал, у Хащуватому була стіна пам’яті жертвам Голокосту. Зараз їх імена вибили на граніті. На окремій стіні – імена людей, які рятували євреїв.

У лютому 2020 року Служба безпеки України в області передала копії архівних документів, які свідчать про розстріли у селі Хащувате в роки Другої світової війни, музею у Гайвороні.

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