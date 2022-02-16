У селі Хащувате Голованівського району Кіровогралдської області вшанували пам’ять розстріляних нацистами 16 лютого 1942 року євреїв. Про це Суспільному розповіла учасниця вшанування Галина Кузьменко. З її слів, на меморіальний комплекс "Хащуватська трагедія" прийшли близько 400 людей.
Мітинг-реквієм у пам’ять про жертв Голокосту на території меморіалу провели працівники та учні Хащуватського ліцею. Серед присутніх були представники єврейської спільноти регіону та місцевої влади.
Учні ліцею читали тематичні вірші, охочі виступили з промовами. Учасники вшанування запалили меморіальні свічки, хвилиною мовчання вшанували пам’ять розстріляних. До меморіалу поклали квіти.
За словами Галини Кузьменко, її дідуся, бабусю і двох тіток нацисти розстріляли до подій у Хащуватому – у вересні 1941 року в урочищі Воловик біля Голованівська. Тому вона відвідує місця жертв Голокосту.
"Так відчувають наші душі. Потрібно молитися. Адже в радянські часи цю інформацію замовчували. Ми просимо у Бога царства небесного жертвам гітлерівського варварства. А ще – миру і процвітання".
Що відомо
- З кінця XVIII до 1-ї половини XX століття село Хащувате мало статус єврейського містечка. Там на одній території спільне господарство вели українці та євреї. 16-20 лютого 1942 року нацисти вбили більше тисячі жителів Хащуватого.
- 2013 року розпочали будівництво Меморіального комплексу ”Хащуватська трагедія”. До того, як збудували меморіал, у Хащуватому була стіна пам’яті жертвам Голокосту. Зараз їх імена вибили на граніті. На окремій стіні – імена людей, які рятували євреїв.
- У лютому 2020 року Служба безпеки України в області передала копії архівних документів, які свідчать про розстріли у селі Хащувате в роки Другої світової війни, музею у Гайвороні.
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