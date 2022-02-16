У Кропивницькому вшанували спецпризначенців, які загинули під Дебальцевим

У Кропивницькому вшанували пам'ять військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго, які загинули сім років тому неподалік Дебальцевого Донецької області. Про це Суспільному розповів пресофіцер полку Олександр Квятковський.

На Алеї Слави Рівнянського кладовища зібрались рідні та друзі, бойові побратими старшого сержанта Віталія Федитника, який загинув у бою під Дебальцевим. Літію за загиблими відправив священик Іван Шубин.

3polk.info На Рівнянському кладовищі вшанували спецпризначенців, які загинули сім років тому під Дебальцевим

За словами Олександра Квятковського, військовослужбовці полку відвідали могилу командира групи капітана Юрія Бутусова у Бахмачі Чернігівської області. Пам’ятні заходи відбулися і у селі Білокриниця на Тернопільщині, де похований капітан ІІІ рангу Дмитро Лабуткін, який загинув у тому ж бою.

3polk.info У Кропивницькому вшанували спецпризначенців, які загинули сім років тому під Дебальцевим

Пам'ять захисників, які загинули на сході України, хвилиною мовчання також вшанували у Ковалівському парку учасники Маршу єдності.

Що відомо

16 лютого 2015 року Юрій Бутусов з групою військових забезпечував вихід української колони з пораненими та загиблими з-під Дебальцевого. В районі Новогригорівки їх бронетранспортер було підбито. Юрій Бутусов зумів вибратися з машини разом з Вадимом Довгоруком. Сам мав важкі рани тіла, йому майже відірвало руку. Загинув від ран під бронетранспортером, тримаючи гранату в руці. Разом з ним загинув старший сержант 3-го полку Віталій Федитник і військовий кореспондент телерадіокомпанії "Бриз" Дмитро Лабуткін.

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