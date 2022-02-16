16 лютого в Україні відзначають нове свято – День єднання, який напередодні встановив президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про наступ РФ на Україну нібито в цей день.

Найбільші прапори та найдовший потяг, флешмоби військових та шкільні уроки єднання, вітання з-за кордону. Тисячі людей публікують у соцмережах дописи з хештегами #UAразом, #UAразом #UAвместе, #UnityDay, #ДеньЄднання, #StandWithUkraine. Найяскравіші вітання та дописи – в огляді Суспільного.

Офіційне

Усі державні установи сьогодні рівно о 10:00 підняли державні прапори під гімн. Найбільші, 200-метрові, розгорнули в Києві та на Волині, найвищі – підняли на флагштоках Харкова та Ужгорода.

Укрзалізниця запустила "поїзд єднання", який проїхав з Рахова через 12 областей до Маріуполя.

Фото: Суспільне Карпати

У Краматорську військові та місцеві жителі провели флешмоб Коло єднання. А у Львові понад 300 курсантів Академії сухопутний військ створили "живу" мапу України.

Урочистості провели Кабінет Міністрів, Верховна Рада, обласні адміністрації.

Дипломатичне

Дипломати США та Швейцарії, Румунії та Нідерландів, Словаччини на Угорщини підтримали свято.

Посли Європейського союзу підняли над представництвом ЄС прапор України і вшанували пам’ять її захисників. "В ці непрості часи церемонія демонструє рішучу відданість Європейського Союзу підтримці України".

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгаузен виклала в Twitter фото на фоні літака Збройних сил. А посол Великобританії Мелінда Симонс підкреслила, що "Британія та Україна поділяють фундаментальні цінності миру, свободи, демократії та поваги. Наша підтримка України є непохитною!"

Одне з найяскравіших привітань надійшло з Джакарти. Як повідомили на сторінці Посольства України в Республіці Індонезія, ввечері в Джакарті засяяла барвами українського прапора найвища будівля в Індонезії – столична вежа GAMA.

"Україна стає впізнаванішою в Індонезії, а споглядання синьо-жовтих кольорів українського стяга – чудова нагода для індонезійців дізнатися про неї більше", — зазначили дипломати.

Зіркове

"Я можу сказати, що я зі своєю країною – від народження і до кінця! І я відчуваю таку силу в своїх словах. Мені навіть нічого не страшно!" – написала акторка Наталка Денисенко.

Свято підтримали Леся Нікітюк, Олексій Потапенко, Оля Цибульська, Ектор-Хіменес Браво, Женя Кот із дружиною Тетяною Татаринцевою, Ольга Мартиновська та інші.

А шеф-кухар і посол української кухні Юрій Ковриженко написав "Зберігайте спокій та їжте борщ”.

Загалом в Instagram хештег зараз має більше 5 тисяч дописів. Це в більшості приватні фото. Twitter демонструє велику активність дипломатичних представництв України. А Facebook зібрав найбільше шкільних “звітів” про нове свято.

Не обійшлося і без мемів в соцмережах. Здається, без них не обходиться взагалі нічого в Україні.

Український ілюстратор Олександр Грехов зобразив День Єднання так:

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