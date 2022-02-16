Проїде через 12 областей України. З Рахова вирушив поїзд єднання

Із заходу на схід — 16 лютого з Рахова вирушив поїзд єднання. Маршрут потяга проляже через 12 областей України — від Закарпаття до Маріуполя на Донеччині. Про це повідомляють у Telegram-каналі Укрзалізниці.
Поїзд везе прапор України. Під час рейсу пасажири почують слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.
"Запрошуємо долучитися до зустрічі та відправлення поїзда в Рахові, Ясіні, Татарові, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Волновасі та Маріуполі. Приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність", — йдеться у дописі.
В Івано-Франківськ потяг прибуде о 15:52.
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