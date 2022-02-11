Наступні 7 років Швеція надаватиме Україні підтримку у розмірі 22 млн євро щороку. Про нову програму співробітництва заявила 10 лютого міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс, яка відвідала Україну з коротким візитом. Чому Швеція не постачатиме Україні зброю та як саме бачить співпрацю та підтримку України у контексті російської агресії — в ексклюзивному інтерв'ю Суспільному.

У січні міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде зауважувала, що ваша країна не постачатиме нам зброю. Водночас Україна є учасницею ширших програм шведського уряду. Тож якою саме буде підтримка у часи загрози вторгнення з боку Росії?

— Так, ми не надаватимемо зброю, адже у Швеції доволі суворе регуляторне законодавство щодо контролю над озброєнням. Ми підтримуємо реформи в Україні, власне, ми це не припиняли робити від моменту набуття вами незалежності. За ці роки на реформи в Україні ми спрямували 400 млрд євро. І нещодавно ми ухвалили нову стратегію: у найближчі 7 років щорічно ми підтримуватимемо Україну, надаючи їй 22 млн євро. Це має сприяти стійкості країни, допомагаючи вам розбудовувати громадянське суспільство, демократію, економіку. Також, ми сподіваємося, це дасть Україні спроможність не боятися різноманітних викликів. І той факт, що я приїхала особисто, свідчить про нашу беззаперечну підтримку. Про те, що ми — пліч-о-пліч з Україною, підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність. Гадаю, цей сигнал виразний.

Чи є якісь умови для отримання цієї допомоги?

— Будь-яка підтримка реформ — це партнерство. Є значний спектр конкретних речей: це і енергетична політика, і допомога із вирішенням проблем з водопостачанням. А ще — розбудова миру, діалог між місцевим самоврядуванням та представниками малого і середнього бізнесу. Тож це різноманітні речі. І вони залежать ще й від того, що саме хоче розвинути Україна. Ми зі шведського боку — партнери.

Як ви гадаєте, які ключові кроки у розвитку реформ зараз робить Україна і що наразі тягне країну назад?

— Найперше, звісно, — це російська агресія. Вона є хвилюючим фактором, але Україна добре порається з нею, намагаючись бути непохитною щодо того, що ви хочете робити. Швеція підтримує Україну на її шляху до ЄС і в плані реформ, і в плані розбудови більш стійкого суспільства. Але я маю наголосити: головне — це те, чого прагне Україна та її мешканці. Це пріоритет для нас.

Нещодавно Швеція разом з Канадою, США, Сполученим королівством та Швейцарією оголосила про створення фонду підтримки України. Йшлося про надання Україні 5 млн євро. Куди спрямують ці кошти? Та за яких умов Україна їх отримає?

— Шведська донорська програма в межах цього фонду становить 5 млн, але й інші країни ще надаватимуть кошти. Цей фонд — аби заповнити деякі пробіли і допомогти Україні простіше впоратися з різними викликами. Не лише з російською агресією. Взагалі, мені здається, доволі добре налагоджений діалог щодо того, як саме можуть використовуватися ці гроші. І знову ж таки, вирішує Україна разом зі Швецією та іншими партнерами, як саме найкраще їх застосувати. Вони підуть на потреби сходу України, на речі, пов'язані з розбудовою там миру та створення більш стійкої України, спроможної простіше поратися з викликами у зоні конфлікту.

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