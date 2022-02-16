У День єднання Зеленський прибув до Маріуполя

У День єднання, 16 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та зустрівся з українськими військовослужбовцями. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

"Ми не відступимо і не поступимось, нас не лякають жодні люди й жодні вороги, нас не лякають жодні дати. Великий день єднання великої країни", — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив заслуги військових, медиків, журналістів та громадян України які не виконували свої обов'язки, не піддавались паніці на фоні повідомлень про ймовірний напад окупантів найближчим часом.

Військові зустрічають Президента України, фото: Суспільне Військові зустрічають Президента України, фото: Суспільне

Військові зустрічають Президента України, фото: Суспільне Військові зустрічають Президента України, фото: Суспільне

Також під час візиту президент відмітив нагородами військових, рятувальників та поліцейських.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В цей день в Україні підіймають Державний прапор на будинках і спорудах, одягають синьо-блакитні лінти. О 10:00 виконують Державний гімн України.

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