У Сєвєродонецьку відзначили День єдності України. Свято започаткував президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року. Військові, держслужбовці та містяни зібралися на святкову ходу. Про це повідомляє журналістка Суспільного з місця події.

Жителі Сєвєродонецька несуть двохсотметровий стяг, фото: Суспільне Донбас Жителі Сєвєродонецька несуть двохсотметровий стяг, фото: Суспільне Донбас

Пронесли двохсот метровий прапор Центральною вулицею міста, від обласної адміністрації до Сєвєродонецької ВЦА.

День єдності у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне Донбас День єдності у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне Донбас

Завершили ходу покладанням квітів до пам’ятника генерал-майору Олександру Радієвському.

Пам`ятник Радієвському, фото: Суспільне Донбас Пам`ятник Радієвському, фото: Суспільне Донбас

Що відомо

Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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