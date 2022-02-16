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У Сєвєродонецьку відзначили День єдності
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У Сєвєродонецьку відзначили День єдності

Ганна Железняк Олександра Зоз
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У Сєвєродонецьку відзначили День єдності Хода у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне Донбас

У Сєвєродонецьку відзначили День єдності України. Свято започаткував президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року. Військові, держслужбовці та містяни зібралися на святкову ходу. Про це повідомляє журналістка Суспільного з місця події.

У Сєвєродонецьку відзначили День єдностіЖителі Сєвєродонецька несуть двохсотметровий стяг, фото: Суспільне Донбас

Жителі Сєвєродонецька несуть двохсотметровий стяг, фото: Суспільне Донбас

Пронесли двохсот метровий прапор Центральною вулицею міста, від обласної адміністрації до Сєвєродонецької ВЦА.

День єдності у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне ДонбасДень єдності у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне Донбас

День єдності у Сєвєродонецьку, фото: Суспільне Донбас

Завершили ходу покладанням квітів до пам’ятника генерал-майору Олександру РадієвськомуОлександр Радієвський був командиром 21-ї окремої криворізької бригади охорони громадського порядку Національної гвардії.23 липня 2014 року він загинув під час бою за звільнення Лисичанська, коли разом із бійцями потрапив у засідку на мосту.Окрім нього, загинули командир батальйону підполковник Павло Сніцар та солдат-стрілець Ігор Коцяр.25 липня 2014 року п'ятий президент Петро Порошенко посмертно надав Радієвському звання генерал-майора..

У Сєвєродонецьку відзначили День єдностіПам`ятник Радієвському, фото: Суспільне Донбас

Пам`ятник Радієвському, фото: Суспільне Донбас

Що відомо

  • Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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