У Сєвєродонецьку відзначили День єдності України. Свято започаткував президент Володимир Зеленський 14 лютого 2022 року. Військові, держслужбовці та містяни зібралися на святкову ходу. Про це повідомляє журналістка Суспільного з місця події.
Пронесли двохсот метровий прапор Центральною вулицею міста, від обласної адміністрації до Сєвєродонецької ВЦА.
Завершили ходу покладанням квітів до пам’ятника генерал-майору Олександру РадієвськомуОлександр Радієвський був командиром 21-ї окремої криворізької бригади охорони громадського порядку Національної гвардії.23 липня 2014 року він загинув під час бою за звільнення Лисичанська, коли разом із бійцями потрапив у засідку на мосту.Окрім нього, загинули командир батальйону підполковник Павло Сніцар та солдат-стрілець Ігор Коцяр.25 липня 2014 року п'ятий президент Петро Порошенко посмертно надав Радієвському звання генерал-майора..
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.