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Як у Краматорську відсвяткували День єднання
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Як у Краматорську відсвяткували День єднання

Антон Степура
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Як у Краматорську відсвяткували День єднання У Краматорську відзначили День Єдності, фото: Суспільне

У Краматорську біля флагштока відзначили День Єдності. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Близько пів тисячі людей зібралися біля найбільшого прапора Донеччини заввишки 80 метрів. Люди пройшлися ходою трьома алеями парку Ювілейного.

Жителі Краматорська відзначають День єдності, фото: СуспільнеСуспільне

Жителі Краматорська відзначають День єдності, фото: Суспільне

Представники влади тримають прапори фото: СуспільнеСуспільне

Представники влади тримають прапори фото: Суспільне

Що відомо

  • Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • В цей день в Україні підіймають Державний прапор на будинках і спорудах, одягають синьо-блакитні лінти. О 10:00 виконують Державний гімн України.
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