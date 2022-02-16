Як у Краматорську відсвяткували День єднання

У Краматорську біля флагштока відзначили День Єдності. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.
Близько пів тисячі людей зібралися біля найбільшого прапора Донеччини заввишки 80 метрів. Люди пройшлися ходою трьома алеями парку Ювілейного.
Суспільне
Суспільне
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- В цей день в Україні підіймають Державний прапор на будинках і спорудах, одягають синьо-блакитні лінти. О 10:00 виконують Державний гімн України.
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