У Львові та області перевіряють сховища та укриття, які можна використовувати у випадку надзвичайної ситуації. Частину з них вже нанесли на інтерактивні карти. Про те, що робити у випадку надзвичайної ситуації та де можна знайти укриття, розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Віталій Загайний.

Що потрібно робити при виникненні надзвичайної ситуації

Про настання надзвичайної ситуації мешканців області сповістять за допомогою гучномовців. За словами начальника управління оперативно-чергової служби, оповіщення та зв'язку Миколи Сеня, після сигналу сирен потрібно ввімкнути телевізор, радіо чи телефон та прослухати повідомлення, яке транслюватимуть протягом 5 хвилин. Так ви дізнаєтеся, що трапилось та що робити в цьому випадку. Якщо ви пропустили повідомлення, необхідну інформацію можна дізнатись, зателефонувавши за номером 0 800 600 491. Ця послуга безкоштовна.

Укриття та сховища: де їх знайти

У випадку небезпеки може з'явитись потреба сховатись у захисній споруді. За словами директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА Ігоря Туза, для укриття населення в основному передбачені споруди подвійного значення або найпростіші укриття. Спорудами подвійного призначення можуть бути підземні переходи, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, а найпростішими укриттями є підвали житлових будинків або інші споруди мінімального захисту населення.

За допомогою Інтерактивної карти захисних споруд Львівської області можна дізнатися про локації найближчих сховищ та протирадіаційних укриттів. У Львові на карті додатково позначені найпростіші укриття та споруди подвійного значення.

Як повідомив начальник відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій управління цивільного захисту Львівської ОДА Володимир Кравцов, загальний фонд укриттів та захисних споруд достатній для того, щоб укрити усе населення Львівської області. Наразі на Львівщині перевірили 88% захисних споруд. У Львові з 6 з половиною тисяч приміщень, які перевірила комісія, майже 6 тисяч підходить для укриття. Це вдвічі більше, ніж необхідно, аби забезпечити ними усіх львів’ян.

Що відомо

У квітні в Львові створили комісію для перевірки захисних споруд міста. Понад 5500 укриттів та 70 захисних споруд мали пообіцяли оглянути до кінця жовтня.

У Львові обстежили споруди, які можна використовувати у випадку надзвичайної ситуації. За словами керівника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктора Іваніцького, львів'яни забезпечені укриттями на 197%.

На Геопорталі Львова створили інтерактивну карту укриттів. Там вже позначили близько 1400 укриттів, які будуть доступні для львів'ян у разі надзвичайної ситуації. Решту планують додати наступного року.

На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у випадку надзвичайної ситуації. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях.

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