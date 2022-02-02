На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів. У якому вони стані

На Львівщині є понад 160 тисяч укриттів, якими можна скористатися у випадку надзвичайної ситуації. Вони переважно розташовані у підвальних чи цокольних приміщеннях. Зараз в області тривають перевірки захисних споруд. Про те, у якому вони стані, дізнавалося Суспільне.

Одне з укриттів у Жовкві розташоване у підвальному приміщенні поліклініки. Там, за словами директора лікарні Ореста Бакума, водночас може перебувати до сотні людей:

"Зараз ми там тимчасово пункт вакцинації зробили. Також тут є конференцзал. Це є в нас головне бомбосховище, в якому може одночасно перебувати близько сотні людей. Воно є утеплене, там є вентиляція. Також у нас за стіною туалет є, є вода".

Суспільне Львів Укриття в підвальному приміщенні лікарні

Ще одне укриття є у приміщенні міської ради, що за адресою Львівська, 40. Підвальне приміщення там зараз використовують як їдальню. Розмістити там можуть до 300 людей.

"В цьому приміщенні передбачена вентиляція. Можна зробити нормальне провітрювання. Також вікно є закрите і замуроване з іншої сторони для захисту. Перевага цього приміщення, що воно зараз функціональне, працює і що тут є, до прикладу, окрема кухня", — каже міський голова Жовкви Олег Вольський.

Суспільне Львів Укриття у приміщенні міськради

Загалом у Жовківській громаді є 26 укриттів. Більшість – в адміністративних будівлях.

"Дійсно придатні є 24, тобто 2 є в поганому стані, які ще потрібно десь модернізувати – зробити ремонти. І дуже великий плюс є, що навіть в нас є 3 сховища в селах. Мало де села мають такі сховища. В разі загрози мешканці, які живуть в селах, також можуть доїхати до Жовкви. В загальному більше 5 тисяч людей ми можемо в разі загрози розмістити в цих сховищах", — додає Олег Вольський.

Суспільне Львів Укриття у приміщенні лікарні

В області вже перевірили 88% укриттів. За словами заступника голови Львівської облдержадміністрації Віталія Загайного, переважна більшість захисних споруд є у доброму та задовільному стані. Частину з них треба відновити та модернізувати:

"Є дві великі групи укриттів. Одні укриття – це такі, які є найпростіші і призначені для населення або ті, які можуть мати подвійне значення. Наприклад, цокольний поверх може служити укриттям – таких об’єктів у нас нараховується 169 тисяч 604 споруди. Якщо говорити вже про укриття ті, які призначені для того, щоб укривати там певні трудові колективи виробничих підприємств і таке інше, то таких в області нараховується 937 одиниць".

Усі укриття мають бути доступні – там мають бути вказівники та розчищені проходи . Також має бути відповідальний за укриття – людина, у якої є ключ від приміщення.

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону