У Богданівці Кропивницького району Кіровоградської області протестували проти руху вантажівок селом. Поки ремонтують міст у сусідньому селі Знам’янка Друга, для водіїв розробили дві схеми руху: для вантажівок – через селище Олександрівка, для легкових автомобілів – через село Богданівка. Суспільне дізнавалось, чому не всі водії дотримуються схеми об'їзду та що планують робити протестувальники.

Чим заважають вантажівки

За підрахунками Суспільного на протест вийшли 23 людей. Один з них – Андрій Волошан сказав, що готові перекривати рух: "Вантажівки їдуть, вивертають асфальт. Зняли всю дорогу".

Житель Богданівки Сергій Гербіченко сказав, що дороги в селі розбиті вантажівками: "Зараз на дорозі – колії, ями, глибина яких – до 40 сантиметрів".

Ірина Полторак розповіла, що вантажівки їздять біля її будинку. Через це, вважає, у ньому утворились тріщини: "Коли переїзд відкривають, я нараховую сім-вісім фур. Земля сильно вібрує. Стіни від цієї вібрації почали руйнуватись".

Суспільне Кропивницький

Кому скаржились

За словами голови Суботцівської громади, частиною якої є Богданівка, Андрія Борідченка, за пів року отримав 20 скарг від жителів села. Сказав, що зверталися в управління національної поліції, в патрульну поліцію області з проханням забезпечити дотримання вантажівками правил об’їзду на відрізку між Кропивницьким та Знам’янкою, де будують міст: "Просто скеровувати ці автомобілі саме в тих місцях, де йдуть розвилки – біля Олександрівки, Олександрії. Не скеровувати великоваговий транспорт в сторону Знам’янки".

Чи штрафують порушників

Поліцейські, які приїхали в Богданівку, зупинили вантажівку, що заїхала в село. Водій Андрій відмовився називати своє прізвище. Сказав, що більше не порушуватиме: "Вперше і востаннє. Я їду з Іванівки, знаку немає. Можна об’їхати через Олександрівку, це зайві 15-20 кілометрів".

Водія не оштрафували, бо дорожній знак про заборону в’їзду в село зламаний – пояснив поліцейський Антон Соменко: "З боку Водяного, знаки про об’їзд відсутні. З боку Богданівки – знаки стоять. Патрулюємо тут кожної зміни, коли немає термінових викликів та повідомлень. Між цими викликами заїжджаємо, проводимо бесіди, виносимо постанови. Сума штрафу за це порушення – 340 гривень".

Суспільне Кропивницький Зламаний знак

Коли відремонтують знак і заасфальтують ями в Богданівці

За словами заступниці начальника служби автомобільних доріг в області Жанни Петрович, зламаний дорожній знак відновлять до 20 лютого: "Встановлюємо знаки згідно схеми об’їздів, але, як не прикро, наступного дня він або зламаний, або взагалі зник".

Заступниця начальника служби автомобільних доріг пояснила, що об’їзд через Богданівку дозволений легковим машинам та спецтранспорту: "Дорога, якою здійснюється об’їзд легкового транспорту – це місцева мережа. Вона не розрахована на такий шалений трафік транспорту, тим паче, якщо це великоваговий транспорт".

Заасфальтують ями в Богданівці до кінця лютого – сказала Жанна Петрович: "Дорога була в нормальному стані. В проєкті ремонту самого шляхопроводу закладені гроші на відновлення цього маршруту. На скільки збільшиться вартість цього відновлення, сказати важко, оскільки руйнування значні".

За інформацією Жанни Петрович, рух через Знам’янку Другу відновлять влітку 2022 року.

Що відомо

Перший протест жителів Богданівки проти руху вантажівок селом відбувся наприкінці серпня. Казали, що вимагатимуть змінити схему об'їзду.

Рух мостом у селищі Знам'янка Друга планували відкрити до кінця 2021 року, та не встигли закінчити ремонт.

Читайте також

У Дмитрівці закупили фігури школярів, які встановлять біля пішохідних переходів.

На Кіровоградщині перевіряли громадські криниці.

З Кривого Рогу в Кропивницький. Цуценя подорожувало під капотом автомобіля.

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!