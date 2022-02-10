Під капотом, з Кривого Рогу в Кропивницький, приїхало тримісячне цуценя. Туди залізло, щоб погрітись. Водій побачив його, коли проїхав сто кілометрів, розповів Суспільному кропивничанин Антон Колос. Він допомагав дістати собаку з-під капоту автомобіля. Нині цуценя у притулку.

Цуценя у кропивницький притулок для тварин привезли вночі. Лілія Аксьонова, яка опікується тут собаками та котами каже, тварина була вся забруднена мастилом. На вигляд мандрівниці три місяці.

“Подзвонив чоловік і розповів, що приїхав з Кривого Рогу в Кропивницький. І вже в Кропивницькому почув, що десь під капотом пищить цуценя”.

Лілія Аксьонова каже: думали, що це хлопчик, назвали Христофор на честь Колумба. "А потім побачили – дівчинка, і вийшла Христина. Вона дивом не отримала травм, тому що її голова була поруч з рухомими частинами мотору“.

Лілія вважає, взимку під капот машин тварини залазять, аби погрітись. Христину оглядав ветеринар, вона здорова. Поки її до інших тварин не пускають. “Зробимо щеплення від хвороб собачих і через три тижні повторно. Потім можна пускати на землю. Вона сидить в кліточці, щоб не підчепила собі ніяку хворобу”.

Працівники притулку шукають для Христини родину.

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