Відсутність огорожі, даху та результатів дослідження води – такі порушення виявила держпродспоживслужба під час перевірки громадських криниць у селі Глодоси Новоукраїнського району. Їх – десять. Водою з колодязів користуються сотня з двох тисяч жителів села. Досліджувати воду щороку, так як і слідкувати за облаштуванням, має сільська рада. Суспільне дізнавалось, що про якість води кажуть місцеві жителі і коли будуть результати дослідження.

На вулиці Кринична у селі Глодоси набирав воду з колодязя Олександр Мизин. Каже, робить це пів століття. "П’ємо, їсти варимо, в мене худоби немає, то два відра мені вистачає на цілий день. Якістю цієї води не цікавився. Всі пили – мої батьки, діди та й я п’ю".

До облаштування колодязя є зауваження, говорить Світлана Кузькова – начальниця райвідділу Держпродспоживслужби в області

"Щорічні лабораторні дослідження води не робили з 2019 року, колодязь не облаштований, хоча, згідно вимог, має бути огорожа, навіс і пофарбований".

Воду з цього колодязя взяла на дослідження лікарка держпродспоживслужби Наталія Глигало.

"Відбираємо на бактерії групи кишкової палички, для фізико-хімічних показників – такі як нітрати, нітрити, сульфати, жорсткість і сухий залишок. Тара в нас скляна, стерильна. Кожну банку або пляшку нумеруємо, привозимо в лабораторію і здаємо на дослідження".

Суспільне Кропивницький

Облаштувати колодязь згідно вимог мають до липня. Якщо цього не зроблять, власника криниці – Глодоську сільраду, оштрафують. Сума складає від 102 до 425 гривень.

Не облаштували, бо бракувало грошей, пояснила керівниця комунального підприємства Глодоської сільради Діна Шевченко.

"Поки нам виділили 15 тисяч гривень на ремонт громадських криниць. Якщо доробляти паркан, то ще потрібно тисячу-дві тисячі гривень докласти. Користується водою чотири двори та дев'ятеро людей".

Суспільне Кропивницький

Взяли на дослідження воду з колодязя на вулиці Мічуріна. За словами Світлани Кузькової, криниця має бути розташована за 50 метрів від можливих джерел забруднення.

"Це надмірні вбиральні, зберігання гною, утримання домашніх тварин або складів для зберігання паливно-мастильних матеріалів. Криниця має бути облаштована всередині, огороджена, щільно закрита. Зверху повинен бути навіс і громадське відро. Використовувати інші ємності для води заборонено".

Чи вплинули порушення на якість води, покажуть результати дослідження. Вони будуть за тиждень.

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