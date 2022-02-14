У Дмитрівці закупили фігурки школярів, які поставлять біля пішохідних переходів

У Дмитрівській громаді Кропивницького району Кіровоградської області закупили чотири макети "Пішохідний перехід" – фігурки школяра. Зробили це в рамках програми "Безпечне село", сказала Суспільному голова громади Наталія Стиркуль.
Минулого року громада також закупили чотири макети. Два поставила в Дмитрівці біля школи імені Тараса Шевченка та два біля філії цієї школи обабіч пішохідних переходів.
Цьогоріч чотири фігурки школярів закупили у січні. Встановити дві додаткові планують до кінця лютого біля школи імені Тараса Шевченка та дві у центрі, де найчастіше ходять діти. Це вулиця Нечаєва.
На купівлю восьми фігурок витратили з міського бюджету 100 тисяч гривень, сказала голова громади.
Програму "Безпечне село" затвердили у 2018 році. Відтоді на вулиці Нечаєва на в'їзді та виїзді села поставили по одній камері, що фіксують марку та номери машин.
"Це дорога обласного значення Знам'янка – Подорожнє. Там їздять не тільки місцеві, а й "літає", хто хоче. Був випадок, коли збили людину і вона аж до електропроводів відскочила. Це має дисциплінувати водіїв, вони не знижують швидкість, коли їдуть по селу".
81 камеру встановили на будівлях, які на балансі Дмитрівки, десять на вулицях села. Зображення виводять на монітори в сільській раді та у відділення національної поліції в Кропивницькому.
Паралельно у всіх селах громади встановлюють вуличне освітлення – ліхтарі. На це витратили 1 мільйон 800 тисяч гривень зі свого бюджету. "Все одразу важко охопити за рахунок міського бюджету. Але ми працюємо над цим".
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