У Дмитрівці закупили фігурки школярів, які поставлять біля пішохідних переходів

У Дмитрівській громаді Кропивницького району Кіровоградської області закупили чотири макети "Пішохідний перехід" – фігурки школяра. Зробили це в рамках програми "Безпечне село", сказала Суспільному голова громади Наталія Стиркуль.

Минулого року громада також закупили чотири макети. Два поставила в Дмитрівці біля школи імені Тараса Шевченка та два біля філії цієї школи обабіч пішохідних переходів.

Цьогоріч чотири фігурки школярів закупили у січні. Встановити дві додаткові планують до кінця лютого біля школи імені Тараса Шевченка та дві у центрі, де найчастіше ходять діти. Це вулиця Нечаєва.

Фото: Кіровоградське регіональне відділення Асоціації міст України Фігурка школяра на пішохідному переході у Дмитрівці

На купівлю восьми фігурок витратили з міського бюджету 100 тисяч гривень, сказала голова громади.

Програму "Безпечне село" затвердили у 2018 році. Відтоді на вулиці Нечаєва на в'їзді та виїзді села поставили по одній камері, що фіксують марку та номери машин.

"Це дорога обласного значення Знам'янка – Подорожнє. Там їздять не тільки місцеві, а й "літає", хто хоче. Був випадок, коли збили людину і вона аж до електропроводів відскочила. Це має дисциплінувати водіїв, вони не знижують швидкість, коли їдуть по селу".

Фото: Кіровоградське регіональне відділення Асоціації міст України Камера відеоспостереження на вулиці Нечаєва у Дмитрівці

81 камеру встановили на будівлях, які на балансі Дмитрівки, десять на вулицях села. Зображення виводять на монітори в сільській раді та у відділення національної поліції в Кропивницькому.

Паралельно у всіх селах громади встановлюють вуличне освітлення – ліхтарі. На це витратили 1 мільйон 800 тисяч гривень зі свого бюджету. "Все одразу важко охопити за рахунок міського бюджету. Але ми працюємо над цим".

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