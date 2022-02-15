У Великій Северинці укриття можуть прийняти третину жителів села

Третина з тисячі жителів села Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області зможуть сховатися, у разі надзвичайної ситуації, в місцевих укриттях. Їх в селі чотири. Сільський голова Сергій Левченко вважає, що його головне завдання – не допустити хаосу та паніки. Суспільне дізнавалось, у якому стані укриття і де ховатись жителям села, які туди не потраплять.

Укриття у Великій Северинці облаштовані в дитячому садку, ліцеї, будівлі сільської ради та 16-квартирному будинку – розповів сільський голова. Сирени в селі немає, у разі загрози, з його слів, людей сповіщатимуть телефоном.

Жителька села Оксана Крадожон сказала, що у разі надзвичайної ситуації буде ховатись у погребі: ”Направду, сама не встигла приготуватися. Напевне, ми не усвідомлюємо, наскільки зараз небезпечно у світі, наскільки ситуація є загрозливою. Сподіваюсь, що не доведеться нам користуватися цими знаннями. Хоча б найближчим часом”.

Будівля сільради

У підвалі може сховатись три десятка людей, показав Сергій Левченко. У приміщенні немає вентиляції, запас води, за потреби, перенесуть з приміщення сільради. З його слів, жителі села, в разі загрози, мають подбати про себе: ”Ми маємо оповістити населення про таку загрозу, люди мають відреагувати: зібрати тривожну валізу. Перебувати мають, здебільшого, у простих укриттях – власних погребах”.

Суспільне Кропивницький Вхід у приміщення сільради – ліворуч, вхід у підвал – праворуч

Суспільне Кропивницький Підвал під будівлею сільради

Дитячий садок

Дитсадок Великої Северинки відвідують 55 дітей. На кожному з двох поверхів – план евакуації і сім запасних виходів – показала директорка Ірина Кривоніс: ”Ключі від запасних виходів – завжди у дверях”.

Суспільне Кропивницький

Зі слів директорки, інформацію про надзвичайну ситуацію вона має отримати телефоном від сільського голови. Тоді працівники садка мають одягнути і вивести дітей в укриття, яке розташоване на подвір’ї дитсадка: ”У нас є вода, свічки і лампа гасова, електроліхтар, аптечка, серветки. Є туалет для дітей. Поки батьки не заберуть дітей, ми можемо бути тут”.

Великосеверинівський ліцей

У ліцеї навчаються 176 учнів. Виходити зі школи під час евакуації мають за планом – показав директор Леонід Голота: ”Через центральний вхід або через окремий вихід зі спортивної зали. У корпусі №3 також є окремий вихід. Учні початкових класів – через три додаткових виходи”.

Суспільне Кропивницький

Ховатися учні та вчителі мають в укритті на території школи. Це приміщення тиру, його довжина – 25 метрів, сказав директор: ”Можемо розмістити, орієнтовно, більше 100 учнів. Але це тимчасове укриття, яке можна використати для нетривалого періоду, щоб вберегти дітей від травм, ушкоджень і загибелі – до повної евакуації, в разі загрози”.

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