Сім з десяти тисяч жителів Соколівської громади зможуть сховатися, у разі надзвичайної ситуації, в укриттях, сховищах і підвалах. Про це розповіла голова території Інна Завірюха. Суспільне дізнавалось у якому стані діючі укриття і сховища та скільки їх.

Староста села Карлівка Кропивницького району Любов Шевченко показала укриття з п'яти кімнат у напівпідвальному приміщенні амбулаторії. Тут є стільці, система вентиляції, керосинові лампи, свічки і лампочки, генератор, запаси води у пляшках. Укриття побудували 50 років тому, його площа 250 квадратних метрів. Тут можуть сховатись 100 людей.

"На випадок надзвичайної ситуації в зимовий період приміщення може опалюватися, є вентиляційні люки, художня література, дитячі іграшки, тому що у цьому сховищі планується захистити працівників і дітей дитсадка, амбулаторії та офісу старости. Другу половину села і працівників можна розмістити у захисній споруді в школі. Щодо усіх жителів, ми зробили аналіз кожного подвір’я і люди можуть тимчасово захиститися у своїх погребах".

Суспільне Кропивницький

35-річна жителька села Карлівка Тетяна Чигирик каже: знає, де укриття. "Я працюю поряд в магазині біля укриття, яке облаштували в амбулаторії. В разі надзвичайної ситуації буду бігти сюди".

Підвальне приміщення разом з Карлівською школою побудували 36 років тому. Його площа 300 квадратних метрів. В одній з п’яти кімнат є ліжко, крісло і телевізор, запас з півсотні рулонів паперових рушників і більше сотні респіраторів. В укритті можуть сховатися дві сотні людей, говорить директорка Інна Істоміна.

Суспільне Кропивницький

"У школі не працює стільки людей, тобто сюди ще можна залучати жителів, які мешкають поруч. Є актова зала, в якій одночасно можуть перебувати півсотні людей, є приміщення біля медичного пункту, там теж орієнтовно на 50 людей, коридор, де є генератор, питна вода, там одночасно можуть перебувати 100-120 людей. Освітлення зробили за рахунок бюджетних грошей, так само і генератор, все інше власними силами".

Каже, у школі майже сотня учнів і 30 працівників. Їх чотири рази на рік вчать, як діяти у разі надзвичайної ситуації.

"За вказівками вчителя треба буде спуститись до сховища. Евакуюватись з класу потрібно за 2-3 хвилини", – каже учень Андрій Мірошніченко.

Суспільне Кропивницький

До Соколівської громади входять 22 села, у яких живуть понад десять тисяч людей. Є два сховища, п'ять укриттів і 23 підвали у багатоквартирних будинках.

"У нас переважно приватна житлова забудова і у кожного є погреби, які також можна використовувати, як укриття. Активну роботи з підготовки укриттів проводили у 2014-2015 роках. На даний час ми робимо профілактичні огляди підвальних приміщень, приводимо до належного стану, працюємо з населенням і об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків", – розповіла Інна Завірюха.

Каже: перевіряють укриття та сховища двічі на рік.

Суспільне Кропивницький

Що відомо

Півтори сотні сховищ, півтисячі укриттів і півтори тисячі підвальних приміщень є у Кіровоградській області, розповів Суспільному начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Володимир Слінченко.

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