У Галицинівській громаді та в сусідніх населених пунктах волонтери збирають допомогу для військових Збройних сил України, які вартують на нульових позиціях в зоні Операції об’єднаних сил.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла волонтерка Людмила Семенюк.

77- річна жителька села Лимани Надія Вайсман привезла свою допомогу українським захисникам. Жінка каже, що не залишається осторонь від такої ініціативи від початку війни ― з 2014 року. Цього разу принесла власноруч зроблену консервацію.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Надія Вайсман принесла допомогу військовим

"Принесла огірочки. Бо зараз вітамінів мало, то я принесла виноградний і томатний сік. Чую, що люди зносять нашим воїнам, і я хочу не відстати від людей. Я знаю, як служиться. Так служили наші батьки. І так наші матері чекали наших батьків", ― розповіла Надія Вайсман.

Окрім передачі від Надії Вайсман, в Лиманівській сільраді назбирали ще декілька коробок з їжею.

"Мед нам передав наш житель, він пасічник. Передав, щоб солдати смаколики поїли. Щоб захищали нашу країну. А ми з жінкою зібрали консервацію. Щоб солдати їли не тільки кашу, але й своє", ― сказав житель Лупаревого Микола Шалюк.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Жителі Галицинівської громади передають смаколики волонтерам

Допомогу збирають у всіх селах громади. Спочатку в місцевих сільських радах, потім звозять або до Галицинівської ради, або напряму віддають волонтерам. Окрім продуктів, в громаді збирають допомогу для дитячих будинків у прифронтовій зоні.

"Для дитячих будинків збираємо іграшки, канцелярські товари, одяг, який є. Ми відгукуємось на клич волонтерів. Одного часу ми плели багато сіток, допомагають школярі, допомагають люди, працівники клубів. І це все об’єднує нас, тих, хто перебуває далеко від зони ООС", ― розповіла староста сіл Лимани та Лупареве Наталія Панашій.

Коробки та пакунки, які зібрали в місцевих школах громади, вантажать у мікроавтобус. Їх відвезуть на базу, де формується вантаж. Збирає, рахує та розподіляє все це Людмила Семенюк з псевдо "Вовчиця". Вона живе в Мішково-Погорілівській громаді. Волонтерством займається з 2014 року. Каже, що в середньому за один заїзд на "нуль" вдається розвезти дві-три тонни такої допомоги по різних точках та бригадах. Цей вантаж повезуть на схід 4 березня.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Волонтери завантажують посилки військовим

"О 12-й ночі ми завантажуємося і їдемо. Перша в нас Мар’їнка. І поряд стоїть бригада ЗСУ. І їдемо далі ― під Пєски, під Авдіївку і під Верхньоторецьке", ― розповіла Людмила Семенюк.

Востаннє, за словами волонтерки, на цих позиціях були 6 лютого. Військові розповіли, що потребують цвяхів, скоб, ковдр та матраців. Проте, зі слів Людмили, першими завжди розбирають дитячі малюнки та поробки.

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